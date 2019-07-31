В Башкирии двое человек скончались от «мышиной лихорадки»

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане с начала года зарегистрировано 190 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Из них двое закончились летальным исходом, сообщает региональный Роспотребназор.

В целом, эпидемиологическая ситуация по «мышиной лихорадки» оценивается как благополучная. Показатель заболеваемости ниже уровня аналогичного периода прошлого года и ниже среднемноголетнего уровня, уточняет ведомство.

Превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости ГЛПС зарегистрировано в Краснокамском, Аскинском, Нуримановском, Бирском, Благовещенском, Илишевском, Стерлитамакском, Татышлинском районах.

Более 80% заболевших заразились в бытовых условиях, 17% — при случайном посещении лесных массивов. В основном, заболели лица трудоспособного возраста от 20 до 50 лет.