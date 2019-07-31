Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии утверждена Региональная программа повышения качества питьевого водоснабжения Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» постановлением Правительства Башкортостана утверждена Региональная программа повышения качества питьевого водоснабжения.

Целью программы является увеличение доли населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения с 87,6% до 92,5 % к 2024 году.

За шесть лет планируется построить, провести реконструкцию либо модернизацию 29 объектов водоснабжения на территории Альшеевского, Баймакского, Бижбулякского, Бирского, Благоварского, Благовещенского, Давлекановского, Иглинского, Калтасинского, Кигинского, Кушнаренковского, Мечетлинского, Стерлитамакского, Уфимского, Федоровского, Хайбуллинского, Чекмагушевского, Чишминского районов и города Стерлитамак, в которых качество воды из систем центрального водоснабжения не соответствует нормативным требованиям.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить качественной питьевой водой около 200 тысяч жителей 45 населенных пунктов республики.

На указанные цели в Башкортостане на период 2019-2024 годы будет привлечено более 4 миллиардов рублей средств федерального бюджета, уровень софинансирования из регионального бюджета составит 2%.