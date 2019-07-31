Фото: Госкомитет РБ по ЧС В Башкирии спасатели нашли заблудившихся в лесу четырех жителей Магнитогорска Фото: Госкомитет РБ по ЧС

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Белорецком районе Башкирии спасатели нашли четырех жителей Магнитогорска, заблудившихся в лесу.

Как сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям, накануне вечером поступило сообщение о том, что в лесу возле Новоабзаково Белорецкого района потерялись четверо. Из них – одни мужчина, две женщины и 13-летний подросток. Они возвращались домой из села Инзер в Магнитогорск и решили съехать в лес, чтобы отдохнуть.

Заехав в лес достаточно далеко, машина увязла в грязи. Поняв, что самостоятельно выбраться из леса они не смогут, а также учитывая позднее время суток и расстояние до трассы, они обратились за помощью в Центр обработки вызовов Системы-112.

На поиски незамедлительно отправились сотрудники Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отыскали заблудившуюся в лесу компанию и доставили их до Новоабзаково Белорецкого района.

Как отметили в Госкомитете Башкирии по ЧС, машина была совершенно не подготовлена к передвижению по пересеченной местности, что и привело к сложившейся ситуации.