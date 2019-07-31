Фото: Ксения Калинина МЧС предупредило жителей Башкирии об усилении ветра до 22 метров в секунду Фото: Ксения Калинина

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 20 часов 31 июля до 20 часов 1 августа в Башкирии ожидается усиление до 22 метров в секунду, предупреждает Главное управление МЧС по региону, ссылаясь на данные Башгидромета.

В республике прогнозируется в это время облачная погода. Ночью пройдет дождь, местами сильный. Днем — дождь, местами небольшой. В отдельных районах грозы, днем с градом.

Ветер юго-западный, западный 9-14 метров в секунду, при порывах – от 17 до 22 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – 6-11 градусов, по юго-востоку до 16. Днем – 11-16, по юго-востоку до 21.

На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в дожде до 500-1000 м.

Кроме того, 1 августа в Зауралье республики сохранится пятый — чрезвычайный класс пожароопасности.

При пятом классе пожарной опасности лесные пожары возникают от любого источника открытого огня. Горение происходит интенсивно, огонь быстро распространяется.