Фото: ellina.pak/ instagram Рыба в реке Изяк погибла из-за сбросов с «Полиэфа» - прокуратура Фото: ellina.pak/ instagram

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Природоохранная прокуратура проводит проверку факта массовой гибели рыбы в реке Изяк в Благовещенском районе. Три дня назад о плачевной ситуации на реке рассказала в своем инстаграме жительница Уфы: приехав на дачу, она обнаружила ранее прозрачную реку мутной, с плавающей вверх брюхом мертвой рыбой. Далее тему подхватили СМИ.

Местные жители предполагали, что река могла загрязниться от сбросов двух предприятий, расположенных неподалеку – птицефабрики и химического завода.

Предварительно установлено, что источником загрязнений послужили промышленные стоки АО «Полиэф». Сейчас слив в ручей прекращен, заверили в ведомстве. Проверяется безопасность водных объектов в районе и на уфимских водозаборах — Изяк впадает в реку Уфу.

Как сообщил в своих соцсетях врио Главы Башкирии Радий Хабиров, показатели воды в норме. «Но утечка, очевидно, была. Разумеется, предприятию, допустившему ее, придется ответить по закону и компенсировать республике причиненный ущерб. А чиновники, пытавшиеся это скрыть, уж неизвестно, из собственной глупости или с кем-то в сговоре — также не уйдут от ответственности.

Не знаю, сколько еще мне нужно уволить чиновников, чтобы они поняли — времена изменились. И что скрывать что бы то ни было от общества сейчас — бесполезно», — высказался руководитель региона.

Главный специалист сектора по мобилизационной подготовке и гражданской защите администрации Благовещенского района Дарья Соколова сообщила агентству, что после заявки в Службу спасения 26 июля специалисты пошли искать источники загрязнения и обнаружили в лесу колодец и трубы, из которых текла жидкость с уксусным и тухлым запахом. В настоящее время выясняют, кому принадлежат эти объекты. Скорее всего, это очистные сооружения одного из предприятий. Взяты пробы воды и почвы. Результаты исследований станут известны 2 августа.

Дарья Соколова подчеркнула, что местные жители воду из реки Изяк не берут, две скважины водозабора «Изякский», который обеспечивает питает жителей Благовещенского района, находится в стороне, рядом с границей Уфимского района.