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31 июля Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Сайт ГИБДД перестал работать после публикации карты со всеми камерами на дорогах России

ОБЩЕСТВО
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сайт ГИБДД перестал работать после публикации карты со всеми камерами на дорогах России Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Официальный сайт Госавтоинспекции перестал работать после публикации карты с месторасположением дорожных камер.

«Уважаемые посетители сайта, в настоящее время ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта МВД России», — говорится в сообщении на сайте ГИБДД.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, сбой связан с наплывом посетителей, которые проявили интерес к новому разделу, где была опубликована карта с камерами фиксации на дорогах страны.

31 июля на сайте Госавтоинспекции заработал в тестовом режиме новый интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения РФ. Получить сейчас какую-либо информацию на сайте ГИБДД пока невозможно.

Теги: ГИБДД, дорожные камеры
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