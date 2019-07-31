Сайт ГИБДД перестал работать после публикации карты со всеми камерами на дорогах России
Сайт ГИБДД перестал работать после публикации карты со всеми камерами на дорогах России Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Официальный сайт Госавтоинспекции перестал работать после публикации карты с месторасположением дорожных камер.
«Уважаемые посетители сайта, в настоящее время ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта МВД России», — говорится в сообщении на сайте ГИБДД.Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, сбой связан с наплывом посетителей, которые проявили интерес к новому разделу, где была опубликована карта с камерами фиксации на дорогах страны.
31 июля на сайте Госавтоинспекции заработал в тестовом режиме новый интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения РФ. Получить сейчас какую-либо информацию на сайте ГИБДД пока невозможно.