Жителей Башкирии приглашают на I республиканский фестиваль по конному спорту

Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На уфимском ипподроме «Акбузат» 17 августа состоится Первый республиканский фестиваль по конному спорту для взрослых и детей.

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона, программа праздника включает в себя парад участников фестиваля и ветеранов конного спорта, знакомство с породами лошадей, показательные конные выступления, скачки, соревнования по конкуру и выездке, фигурную езду на пони, а также мастер-классы и презентации от Центра иппотерапии.

Во время фестиваля все гости смогут находиться в самом центре шоу — на поле. Лошадь обладает уникальной особенностью лечить не только себя, но и человека. И даже недлительное пребывание рядом обладает для человека терапевтическим эффектом, улучшающим его эмоциональное состояние.

Вход — свободный.