Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.37 ↓

EUR 70.59 ↑

31 июля Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жителей Башкирии приглашают на I республиканский фестиваль по конному спорту

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На уфимском ипподроме «Акбузат» 17 августа состоится Первый республиканский фестиваль по конному спорту для взрослых и детей.

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона, программа праздника включает в себя парад участников фестиваля и ветеранов конного спорта, знакомство с породами лошадей, показательные конные выступления, скачки, соревнования по конкуру и выездке, фигурную езду на пони, а также мастер-классы и презентации от Центра иппотерапии.

Во время фестиваля все гости смогут находиться в самом центре шоу — на поле. Лошадь обладает уникальной особенностью лечить не только себя, но и человека. И даже недлительное пребывание рядом обладает для человека терапевтическим эффектом, улучшающим его эмоциональное состояние.

Вход — свободный.

Теги: конный спорт, иппотерапия, ипподром, фестиваль по конному спорту
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Радий Хабиров озвучил скандальные нарушения, выявленные КСП Башкирии
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях опубликовал обещанные итоги «разбора полетов» на коллегии Контрольно-счетной палаты рес
Синоптики сообщили, когда в Башкирию вернется летнее тепло
Синоптики сообщили, когда в Башкирию вернется летнее тепло. Погодные условия улучшатся в выходные дни, но незначительно, информирует Башгидромет. Инте
В Стерлитамаке бойцовская собака напала на 3-летнюю девочку
В Стерлитамаке бойцовская собака напала на 3-летнюю девочку, сообщает городской портал sterlitamakcity. Инцидент произошел вчера 29 июля на улице Друж
Солдат-срочник из Башкирии погиб от удара током в Свердловской области
В одной из частей Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа произошел несчастный случай с военнослужащим из Башкирии, сообщает РИА Новост
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть