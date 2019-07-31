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31 июля Среда

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В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах

ПОЛИТИКА
Фото: Известия/Дмитрий Коротаев

В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах Фото: Известия/Дмитрий Коротаев

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С сегодняшнего дня вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

С 31 июля заемщик, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, к примеру, потеря работы или значительное сокращение ежемесячного дохода, сможет обратиться в банк и взять паузу в обслуживании кредита без каких-либо штрафов.

Услуга предоставляется на полгода по кредитам, размер которых не превышает 15 млн рублей. В это время заемщик сможет приостановить выплаты или уменьшить их размер, сообщают «Известия».

Информация по отсутствию платежей в этот период не будет включаться в информационную часть кредитной истории.

Кроме того, во время «ипотечных каникул» действует запрет на изъятие переданного в залог единственного жилья заемщика.

Как сообщало агентство «Башинформ», в рейтинге регионов по объемам ипотечного жилищного кредитования, составленном объединенным кредитным бюро России, Башкирия заняла третье место.

Во втором квартале 2019 года Башкирия вошла в число лидеров среди регионов России по объемам ипотечного кредитования, показав рост на 31%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первое место заняли Москва и Подмосковье, второе — Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Число и объем выданных кредитов достигли в республике 9,05 тысячи и 16,63 млрд рублей. Башкирия стала единственным регионом из первой десятки, где был отмечен рост ипотечного кредитования.

Теги: Владимир Путин, ипотека, ипотечные каникулы
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