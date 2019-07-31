«Войска дяди Васи»: 2 августа в Уфе отметят День ВДВ
«Войска дяди Васи»: 2 августа в Уфе отметят День ВДВ Фото: Андрей Старостин
УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В башкирской столице 2 августа отпразднуют 89-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск.
Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, празднование начнется в 10.30 в Ленинском районе, в сквере «Волна». Здесь состоится митинг и церемония возложения цветов к памятнику «Десантникам — уроженцам Башкортостана, погибшим при исполнении воинского долга».
С 12 часов стартует традиционное праздничное мероприятие на аэродроме «Забельский» в поселке 8 Марта.
Запланированы показательные выступления парашютистов, представителей малой авиации, вертолетчиков и мастеров рукопашного боя.
Кроме того, состоится театрализованное представление «Как воюет «десантура», позавидует любой…».
Традиционно, для гостей праздника выступят ветераны ВДВ — исполнители песен, уфимские творческие коллективы, мастера художественной самодеятельности, будет работать полевая кухня.