Фото: Андрей Старостин «Войска дяди Васи»: 2 августа в Уфе отметят День ВДВ Фото: Андрей Старостин

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице 2 августа отпразднуют 89-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, празднование начнется в 10.30 в Ленинском районе, в сквере «Волна». Здесь состоится митинг и церемония возложения цветов к памятнику «Десантникам — уроженцам Башкортостана, погибшим при исполнении воинского долга».

С 12 часов стартует традиционное праздничное мероприятие на аэродроме «Забельский» в поселке 8 Марта.

Запланированы показательные выступления парашютистов, представителей малой авиации, вертолетчиков и мастеров рукопашного боя.

Кроме того, состоится театрализованное представление «Как воюет «десантура», позавидует любой…».

Традиционно, для гостей праздника выступят ветераны ВДВ — исполнители песен, уфимские творческие коллективы, мастера художественной самодеятельности, будет работать полевая кухня.