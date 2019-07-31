Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.37 ↓

EUR 70.59 ↑

31 июля Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Войска дяди Васи»: 2 августа в Уфе отметят День ВДВ

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

«Войска дяди Васи»: 2 августа в Уфе отметят День ВДВ Фото: Андрей Старостин

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице 2 августа отпразднуют 89-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, празднование начнется в 10.30 в Ленинском районе, в сквере «Волна». Здесь состоится митинг и церемония возложения цветов к памятнику «Десантникам — уроженцам Башкортостана, погибшим при исполнении воинского долга».

С 12 часов стартует традиционное праздничное мероприятие на аэродроме «Забельский» в поселке 8 Марта.

Запланированы показательные выступления парашютистов, представителей малой авиации, вертолетчиков и мастеров рукопашного боя.

Кроме того, состоится театрализованное представление «Как воюет «десантура», позавидует любой…».

Традиционно, для гостей праздника выступят ветераны ВДВ — исполнители песен, уфимские творческие коллективы, мастера художественной самодеятельности, будет работать полевая кухня.

Теги: День ВДВ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Радий Хабиров озвучил скандальные нарушения, выявленные КСП Башкирии
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях опубликовал обещанные итоги «разбора полетов» на коллегии Контрольно-счетной палаты рес
Синоптики сообщили, когда в Башкирию вернется летнее тепло
Синоптики сообщили, когда в Башкирию вернется летнее тепло. Погодные условия улучшатся в выходные дни, но незначительно, информирует Башгидромет. Инте
В Стерлитамаке бойцовская собака напала на 3-летнюю девочку
В Стерлитамаке бойцовская собака напала на 3-летнюю девочку, сообщает городской портал sterlitamakcity. Инцидент произошел вчера 29 июля на улице Друж
Солдат-срочник из Башкирии погиб от удара током в Свердловской области
В одной из частей Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа произошел несчастный случай с военнослужащим из Башкирии, сообщает РИА Новост
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть