Ушла из жизни бывший заместитель министра здравоохранения Башкирии Ралида Шакирова

УФА, 31 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Общественность Башкортостана понесла тяжелую утрату. Сегодня на 62-м году после болезни ушла из жизни бывший заместитель министра здравоохранения республики, заслуженный врач Республики Башкортостан, общественный деятель Ралида Шакирова.

Прощание с покойной состоится завтра, 1 августа, в 10.00 в ДК «Медик» Республиканской клинической больницы по адресу: Уфа, ул. Достоевского, 132.

Шакирова (Гайфуллина) Ралида Мусаевна родилась 5 ноября 1957 года в деревне Малаево Кармаскалинского района РБ. Окончила в 1980 году Башкирский государственный медицинский институт по специальности «врач-педиатр». В 1980-1981 годах — врач-интерн по педиатрии в детском отделении больницы № 13 МСЧ УМПО г. Уфы.

В 1981-1986 годах — врач-педиатр поликлиники № 36 г. Уфы. С 1986 по 2007 — врач-педиатр детского Центра психоневрологии и эпилептологии Республиканской клинической больницы № 2. С 2008 по 2015 годы занимала должность заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан.

В 2006 году ей было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Башкортостан». Имеет также звания «Врач-педиатр высшей категории», «Отличник здравоохранения РБ», «Отличник здравоохранения Российской Федерации». Награждена почетными грамотами Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, Правительства РБ, медалью МЧС России «За содружество во имя спасения», орденом «За гуманность и милосердие» Союза Чернобыль Украины, памятным нагрудным знаком общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль», медалью «За заслуги» Республиканского перинатального центра.

Автор и соавтор более 80 научных статей и 26 научных сборников. Под ее руководством подготовлены 24 учебных пособия для врачей и организаторов здравоохранения. Является соавтором пособия для родителей «Здоровый ребенок» на башкирском и русском языках, которое вручается вместе с подарочным набором новорожденному в родильных отделениях республики.

Большая заслуга Шакировой Р.М. в привлечении к проблемам службы детства и родовспоможения особого внимания вышестоящих органов в обозначении показателей демографии, требующих межведомственного взаимодействия со стороны органов исполнительной власти и местного самоуправления. Под ее кураторством разработаны и реализуются утвержденные Правительством РБ межведомственные планы мероприятий по улучшению состояния здоровья детского населения, по снижению младенческой смертности. В годы ее руководства службой организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения решены вопросы строительства Республиканского перинатального центра, акушерско-гинекологического корпуса ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова, клинико-диагностического центра и неонатального корпуса ГБУЗ РДКБ, межрайонных перинатальных центров в г. Белорецке, г. Октябрьском, с. Месягутово, вопросы укрепления материально-технической базы учреждений детства и родовспоможения. Значительна роль Шакировой Р. М. и в организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи ГБУЗ РДКБ и ГБУЗ РПЦ.

Под руководством Шакировой Р.М подготовлено методическое пособие «Организация питания детей в лечебно-профилактических учреждениях Республики Башкортостан», качество и значимость которого отмечено в министерстве здравоохранения России, это пособие применяется и в других субъектах Российской Федерации. В 2008 году в среднесуточные наборы продуктов включены национальные продукты — мед и кумыс. Заслугой Шакировой Р. М. является разработка и внедрение современных телекоммуникационных технологий в управлении организацией и качеством оказания медицинской помощи женщинам и детям. Разработана интернет-система мониторинга беременных женщин республики в режиме реального времени с определением группы риска и необходимого объема лечебно-диагностических мероприятий для каждой женщины. Опыт работы в данном направлении перенят многими субъектами Российской Федерации. Разработана интернет-система мониторинга младенческой смертности, здоровья новорожденных, здоровья детей первого года жизни. В целях оперативного решения вопросов внедрена система скайп-связи со всеми учреждениями здравоохранения, активно используются возможности телемедицины для проведения конференций и совещаний, в том числе всероссийских и международных консультаций пациентов.

Имея богатый опыт практической работы рядовым педиатром в лечебных учреждениях, Ралида Мусаевна Шакирова всегда пользовалась большим авторитетом и уважением в медицинском сообществе республики. Ее по праву считали одним из лучших организаторов службы материнства, детства и родовспоможения в системе регионального Минздрава.

Агентство «Башинформ» выражает глубокие соболезнования заместителю главного редактора Алику Фаизовичу Шакирову и разделяет с ним горечь утраты.