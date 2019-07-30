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Демографический спад в Башкирии - с начала года в регионе родилось 19,6 тысяч детей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Демографический спад в Башкирии - с начала года в регионе родилось 19,6 тысяч детей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На расширенном заседание коллегии Минздрава Башкортостана озвучили основные показатели демографии в республике по итогам первого полугодия 2019 года.

По данным ведомства, за шесть месяцев текущего года в регионе отмечается снижение рождаемости, естественная убыль населения составила — 4808 человек. С начала года в Башкирии родилось 19 622 ребенка, что на 3 540 детей меньше аналогичного периода прошлого года.

За указанный период умерло 24 430 человек. В прошлом году эта цифра была больше на 1 548 человек. В структуре общей смертности, по-прежнему, лидирующее место занимают болезни системы кровообращения. Отмечается снижение смертности от злокачественных новообразований. Для снижения показателей смертности в республике ведется переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, проводятся мероприятия по выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях – это смотровые кабинеты, флюорография, различные виды профосмотров, стимулирующие выплаты за онконастороженность в сумме 5000 рублей за один выявленный случай на ранней стадии.

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Теги: снижение рождаемости
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