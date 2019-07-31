В Башкирии пройдет фестиваль «Заповедный мед»
УФА, 30 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
10 августа на территории Национального парка «Башкирия» состоится третий ежегодный фестиваль «Заповедный мёд».
Фестиваль пройдет на берегу Нугушского водохранилища, рядом с детским оздоровительным лагерем «Спартаковец».
В программе фестиваля: дегустация и продажа башкирского мёда и продуктов пчеловодства, ярмарка экологически чистых продуктов и изделий ручной работы, мастер-классы по стрельбе из лука, приготовлению травяных чаев, резьбе по дереву и другие.
Начало мероприятия — 11 часов, вход бесплатный.