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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии пройдет фестиваль «Заповедный мед»

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

10 августа на территории Национального парка «Башкирия» состоится третий ежегодный фестиваль «Заповедный мёд».

Фестиваль пройдет на берегу Нугушского водохранилища, рядом с детским оздоровительным лагерем «Спартаковец».

В программе фестиваля: дегустация и продажа башкирского мёда и продуктов пчеловодства, ярмарка экологически чистых продуктов и изделий ручной работы, мастер-классы по стрельбе из лука, приготовлению травяных чаев, резьбе по дереву и другие.

Начало мероприятия — 11 часов, вход бесплатный.

Теги: фестиваль
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