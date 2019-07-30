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30 июля Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Синоптики сообщили, когда в Башкирию вернется летнее тепло

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Синоптики сообщили, когда в Башкирию вернется летнее тепло Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Синоптики сообщили, когда в Башкирию вернется летнее тепло.

Погодные условия улучшатся в выходные дни, но незначительно, информирует Башгидромет. Интенсивность дождей уменьшится, температура воздуха днем при растекании облачности повысится до +15,+20 градусов.

В ближайшие дни в регионе ожидается ненастная погода, причиной которой является активный циклон с юго-запада. 1 и 2 августа пройдут дожди, местами сильные, в отдельных районах прогремят грозы. В тыловой части циклона порывы северного и северо-западного ветра будут достигать 17- 22 м/с. Температура воздуха днем будет не выше 11-17 градусов.

По данным Гидрометцентра России, в первой декаде августа среднесуточные температуры воздуха в Башкортостане ожидаются на 4-6 градусов ниже нормы.

Теги: погода, Башгидромет
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