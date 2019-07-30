В Башкирии нашли применение старой сельхозтехнике
В Башкирии нашли применение старой сельхозтехнике Фото: Минсельхоз РБ
УФА, 30 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В Башкирии нашли применение отработавшей свой срок сельхозтехнике, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.
В Янаульский филиал Нефтекамского многопрофильного колледжа передали списанные узлы, агрегаты и двигатели МТС «Центральная». Таким образом, старая сельскохозяйственная техника обретет вторую жизнь в учебных классах.
Как отметили в Минсельхозе, несмотря на то, что узлы, агрегаты и двигатели сельскохозяйственной техники выработали свой ресурс и больше не могут использоваться на полях республики, их легко можно переделать в учебные макеты и учебно-лабораторные стенды. А значит, они еще принесут пользу при подготовке будущих механизаторов.