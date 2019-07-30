Фото: Учалинская газета 12 семей Башкирии назвали детей Радий Фото: Учалинская газета

УФА, 30 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

За последние девять месяцев сразу 12 семей Башкирии назвали новорожденных мальчиков Радий. Один из них — в Учалинском районе, в семье Алины и Вадима Наушербановых.

Как пишет «Учалинская газета», мама малыша Алина работает помощницей воспитателя в детсаду, а папа Вадим занимается лесом. Именно хозяйка дома предложила назвать сына Радием, а супруг одобрил. Радий — их третий ребенок, в семье также подрастают 14-летний Урал и 11-летняя Айгуль.

«Совсем неважно, какой пост займет Радий, главное, чтобы он стал сильной и харизматичной личностью», — говорит Алина Наушербанова.

Как рассказали агентству «Башинформ» в региональном Госкомитете по делам юстиции, всего с прошлого года в республике зарегистрировали 12 маленьких Радиев — в Уфе, Белорецке, Бирске, Баймаке, Ишимбае, а также ряде районов.