В России определили список потенциально опасных собак

УФА, 30 июл 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В России утвердили список потенциально опасных собак. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ.

Документом установлено, что потенциально опасные собаки – это собаки определённых пород, их гибриды и другие собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей и включённые в перечень потенциально опасных собак.

С 1 января 2020 года вступает в силу пункт 6 статьи 13 Федерального закона, согласно которому запрещается выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула, за исключением случаев, если такие собаки находятся на огороженной территории, принадлежащей их владельцу. При этом о наличии потенциально опасной собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на территорию.

Подписанным постановлением утверждён список потенциально опасных собак. Список сформирован с учётом предложений Союза общественных кинологических организаций – Российской кинологической федерации, общественной организации «Союз кинологических организаций России», а также опыта других стран.

В список вошли 12 пород – акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород. Это собаки, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы, и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, собаки, используемые для травли, и собаки аборигенных пород, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены.