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30 июля Вторник

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Ночью в Башкирии вновь ожидаются заморозки

ОБЩЕСТВО
Фото: Главное управление МЧС по РБ

Ночью в Башкирии вновь ожидаются заморозки Фото: Главное управление МЧС по РБ

УФА, 30 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сегодня ночью в отдельных районах республики при прояснениях ожидаются слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0 градусов, предупреждает Главное управление МЧС по Башкирии.

По данным Башгидромета, с 20 часов 30 июля до 20 часов 31 июля в регионе ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, днем по югу до умеренного.

Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду, днем порывистый.

Температура воздуха ночью – 5-10 градусов, при прояснениях местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0 градусов. Днем заметно теплее – 19-24.

В Уфе с сегодняшнего вечера до 20 часов 31 июля прогнозируется облачная погода, ночью с прояснениями. Без осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 5 до 7 градусов, днем – 20-22.

Теги: погода
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