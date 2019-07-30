Большое ухо. Что нужно знать про мониторинг соцсетей «Инцидент»

7 Куда еще можно пожаловаться?

Написать жалобу в любое ведомство

через сервис «Электронная приемная» letters.openrepublic.ru. Все жалобы, оставленные через этот сервис, считаются официальными обращениями, поэтому чиновники ОБЯЗАНЫ отреагировать и ответить на него в течение месяца.

— Пожаловаться на дорожную яму – через приложение «Дорожный эксперт», которое по инициативе Радия Хабирова разработал Госкомитет по транспорту. Сервис работает так: вы фотографируете яму и указываете на карте, где она находится. Ответственные лица получают заявку и обязаны заделать ее за три дня. На практике, заявок пока очень много, поэтому работы идут медленнее, чем нужно.

— На нелегальный алкоголь – через мобильное приложение «АнтиКонтрафакт Алко». Там все очень просто – сканируете акцизную марку и приложение пишет, какой перед вами алкоголь, какого объема и в каком магазине она находится (или был куплен). Там же можно написать жалобу на торговцев нелегальной продукцией.

- На припаркованные на газоне автомобили. С этого года в Башкирии, по инициативе Радия Хабирова, приняли закон, который позволяет штрафовать нерадивых водителей, оставляющих машины на траве, а не где положено. Занимаются этим административные комиссии вашего района. Чтобы оставить жалобу, нужно сделать фото или снять видео, заполнить бланк (есть на странице в интернете каждой из комиссий) и отправить в комиссию по почте.