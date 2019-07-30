Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.52 ↑

EUR 70.64 ↓

30 июля Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Большое ухо. Что нужно знать про мониторинг соцсетей «Инцидент»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Большое ухо. Что нужно знать про мониторинг соцсетей «Инцидент» Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 июл 2019. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.

Девять месяцев прошло, как в республике начали мониторить социальные сети, чтобы быстро и оперативно решать проблемы граждан. Система называется «Инцидент». Запустить ее — было одним из первых решений Радия Хабирова после назначения врио главы республики. Меньше чем за год «Инцидент» помог десяткам тысяч граждан решить злободневные вопросы, как новые, так и те, до которых у власти раньше не доходили руки.

Что это за программа и как она работает? Мы все узнали.

1Что это — «Инцидент» и зачем он вообще нужен?
Это компьютерная программа, искусственный интеллект, который мониторит социальные сети в поисках проблем и жалоб людей. По сути, это большое ухо в каждой квартире, куда можно пожаловаться напрямую первому лицу республики.

Для власти такая программа нужна, чтобы понимать, что конкретно нужно людям. Где в первую очередь положить асфальт, убрать мусор, нанять еще одного доктора в больницу, уволить нерадивого чиновника, который устроил байство, а своей работы не делает. Кто обо всем этом расскажет лучше, чем сам народ?

2Как эта система работает?
Искусственный интеллект находит в постах и комментариях социальных сетей проблемы, жалобы и передает их «диспетчеру». Это сотрудники рабочей группы при администрации Главы РБ, они работают без выходных и практически круглосуточно, распределяя «инциденты» по районам или профильным ведомствам. У ответственного чиновника, получившего «инцидент», есть сутки, чтобы разобраться в вопросе и ответить, что и как будет сделано.

Иногда бывает, что за это время решить вопрос действительно невозможно. Например, нужно отремонтировать сложный участок дороги, а это как минимум поиск денег и проведение конкурса. Тогда человеку пишут, мол, «уважаемый Иван Иванович, прямо сейчас сделать не можем, но все будет готово к исходу сентября». Такие ответы с контроля не снимаются — в конце сентября с чиновника потребуют фото решенной проблемы.

3Что надо сделать, чтобы программа увидела мою жалобу?
Пока «Инцидент» отлавливает не все жалобы и обращения. Иногда в социальных сетях люди ставят хештег #инцидент, считая его паролем или тем самым словом, на которое реагирует робот с модераторами.

Это миф, на самом деле система реагирует не на хештеги, а на содержание. Чтобы «Инцидент» взял ваш пост или комментарий, они должны быть, во-первых, социально значимыми, во-вторых, касаться проблем многих граждан.

Например, обращения

— «Когда уже в Уфе отремонтируют дороги» или «У меня покосился забор, как быть?» робот, скорее всего, пропустит, так как это слишком общий и частный случаи.

— «В деревне Ивановка не осталось ни одного метра асфальта» или «В детском садике покосился забор, а там сто детей гуляет» — это система, вероятнее всего, увидит — речь идет о проблемах конкретной территории, и проблема касается безопасности детей.

4Можно сделать так, чтобы «Инцидент» брал ВСЕ обращения?
Как нам по большому секрету рассказала руководитель рабочей группы при администрации Главы РБ по обращению жителей в социальных сетях Елена Прочаковская, сейчас разрабатывается и тестируется портал — «старший или младший», кому как, брат «Инцидента». Называться он будет «Инцидент+» и с его помощью любой житель республики сможет отправить свою жалобу практически по любой тематике. Ориентировочно в тестовом режиме портал заработает осенью.
5Почему чиновники должны прислушиваться к «Инциденту»?
Ежемесячно по итогам работы с «Инцидентом» составляется рейтинг городов и районов. Там учитывается все: и скорость работы, и качество ответов, и ответная реакция граждан — довольны они или нет. Рейтинг попадает на стол к Радию Хабирову и руководству его администрации.

Плохие показатели — предмет для разбирательств и серьезных выводов. Главы теперь понимают — обманывать не нужно. И смысла нет — жители все равно тут же напишут правду и «Инцидент» снова зафиксирует это как обращение.

Как пример — глава Баймакского района осенью 2018 года пытался скрыть от Радия Хабирова попавшую в «Инцидент» жалобу, что учителей на время каникул отправляют в отпуск без содержания, и в итоге ушел «отдыхать» сам.

6Как же письменные жалобы?
Их никто не отменял. Как и раньше, каждый может написать обращение и терпеливо ждать ответа. В законе «Об обращениях граждан» прописано: у чиновников есть 30 дней, чтобы дать вам ответ.
7Куда еще можно пожаловаться?
- Написать жалобу в любое ведомство через сервис «Электронная приемная» letters.openrepublic.ru. Все жалобы, оставленные через этот сервис, считаются официальными обращениями, поэтому чиновники ОБЯЗАНЫ отреагировать и ответить на него в течение месяца.

Пожаловаться на дорожную яму – через приложение «Дорожный эксперт», которое по инициативе Радия Хабирова разработал Госкомитет по транспорту. Сервис работает так: вы фотографируете яму и указываете на карте, где она находится. Ответственные лица получают заявку и обязаны заделать ее за три дня. На практике, заявок пока очень много, поэтому работы идут медленнее, чем нужно.

На нелегальный алкоголь – через мобильное приложение «АнтиКонтрафакт Алко». Там все очень просто – сканируете акцизную марку и приложение пишет, какой перед вами алкоголь, какого объема и в каком магазине она находится (или был куплен). Там же можно написать жалобу на торговцев нелегальной продукцией.

- На припаркованные на газоне автомобили. С этого года в Башкирии, по инициативе Радия Хабирова, приняли закон, который позволяет штрафовать нерадивых водителей, оставляющих машины на траве, а не где положено. Занимаются этим административные комиссии вашего района. Чтобы оставить жалобу, нужно сделать фото или снять видео, заполнить бланк (есть на странице в интернете каждой из комиссий) и отправить в комиссию по почте.

Теги: инцидент
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Абзелиловском районе Башкирии найдены 14 пропавших туристов
Сегодня в пять утра на горе хребта Крыктытау в Абзелиловском районе Башкирии сотрудники полиции нашли 14 пропавших туристов. Информация о пропавших турис
В Голландии ушел из жизни уроженец Башкирии, дирижер Александр Вакульский
В Голландии на 71-м году ушел из жизни уроженец Башкирии, известный дирижер Александр Вакульский. Об этом сообщает «Культурный мир Башкортостана». Алекс
В Уфе объединяют операторов школьного питания, родителям нужно забрать остаток средств
В Уфе объединяют операторов школьного питания, сообщили в городской администрации. МУП «Центр школьного и детского питания» и МУП «Комбинат школьного и
В Уфе в результате столкновения иномарок один человек погиб, трое пострадали
В Уфе в результате столкновения иномарок один человек погиб, трое пострадали. ДТП произошло сегодня днем на улице Войкова. Столкнулись автомобили Renaul
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть