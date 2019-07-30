Большое ухо. Что нужно знать про мониторинг соцсетей «Инцидент»
Большое ухо. Что нужно знать про мониторинг соцсетей «Инцидент» Фото: Олег Яровиков
УФА, 30 июл 2019. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.
Девять месяцев прошло, как в республике начали мониторить социальные сети, чтобы быстро и оперативно решать проблемы граждан. Система называется «Инцидент». Запустить ее — было одним из первых решений Радия Хабирова после назначения врио главы республики. Меньше чем за год «Инцидент» помог десяткам тысяч граждан решить злободневные вопросы, как новые, так и те, до которых у власти раньше не доходили руки.
Что это за программа и как она работает? Мы все узнали.
Для власти такая программа нужна, чтобы понимать, что конкретно нужно людям. Где в первую очередь положить асфальт, убрать мусор, нанять еще одного доктора в больницу, уволить нерадивого чиновника, который устроил байство, а своей работы не делает. Кто обо всем этом расскажет лучше, чем сам народ?
Иногда бывает, что за это время решить вопрос действительно невозможно. Например, нужно отремонтировать сложный участок дороги, а это как минимум поиск денег и проведение конкурса. Тогда человеку пишут, мол, «уважаемый Иван Иванович, прямо сейчас сделать не можем, но все будет готово к исходу сентября». Такие ответы с контроля не снимаются — в конце сентября с чиновника потребуют фото решенной проблемы.
Это миф, на самом деле система реагирует не на хештеги, а на содержание. Чтобы «Инцидент» взял ваш пост или комментарий, они должны быть, во-первых, социально значимыми, во-вторых, касаться проблем многих граждан.
Например, обращения
— «Когда уже в Уфе отремонтируют дороги» или «У меня покосился забор, как быть?» робот, скорее всего, пропустит, так как это слишком общий и частный случаи.
— «В деревне Ивановка не осталось ни одного метра асфальта» или «В детском садике покосился забор, а там сто детей гуляет» — это система, вероятнее всего, увидит — речь идет о проблемах конкретной территории, и проблема касается безопасности детей.
Плохие показатели — предмет для разбирательств и серьезных выводов. Главы теперь понимают — обманывать не нужно. И смысла нет — жители все равно тут же напишут правду и «Инцидент» снова зафиксирует это как обращение.
Как пример — глава Баймакского района осенью 2018 года пытался скрыть от Радия Хабирова попавшую в «Инцидент» жалобу, что учителей на время каникул отправляют в отпуск без содержания, и в итоге ушел «отдыхать» сам.
— Пожаловаться на дорожную яму – через приложение «Дорожный эксперт», которое по инициативе Радия Хабирова разработал Госкомитет по транспорту. Сервис работает так: вы фотографируете яму и указываете на карте, где она находится. Ответственные лица получают заявку и обязаны заделать ее за три дня. На практике, заявок пока очень много, поэтому работы идут медленнее, чем нужно.
— На нелегальный алкоголь – через мобильное приложение «АнтиКонтрафакт Алко». Там все очень просто – сканируете акцизную марку и приложение пишет, какой перед вами алкоголь, какого объема и в каком магазине она находится (или был куплен). Там же можно написать жалобу на торговцев нелегальной продукцией.
- На припаркованные на газоне автомобили. С этого года в Башкирии, по инициативе Радия Хабирова, приняли закон, который позволяет штрафовать нерадивых водителей, оставляющих машины на траве, а не где положено. Занимаются этим административные комиссии вашего района. Чтобы оставить жалобу, нужно сделать фото или снять видео, заполнить бланк (есть на странице в интернете каждой из комиссий) и отправить в комиссию по почте.