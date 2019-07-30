Делегация из Башкирии на «iВолге» презентовала сабантуй

Фото: пресс - служба полпреда президента РФ в ПФО





Фото: пресс - служба полпреда президента РФ в ПФО

УФА, 30 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

На полях окружного молодежного форума «iВолга-2019» состоялась красочная презентация Башкортостана. Представители республики провели сабантуй, во время которого рассказывали о культуре и обычаях региона, а также угощали всех желающих настоящим башкирским медом. А вечером молодые новаторы устроили концерт с участием популярной молодежной группы «Матур», которая исполнила свои лучшие песни на башкирском языке. Среди гостей были делегации со всей России и зарубежных стран. Накануне ребята завершили защиту своих проектов. Башкортостан представляет 115 работ в различных областях науки и техники. Уже известно, что в финал прошли 29 заявок.

Призовой фонд «iВолги-2019» составляет 10 млн рублей. Лучшие из участников получат поддержку в виде грантов на реализацию своего проекта. Также по итогам работы форума лауреатам вручат специальные награды, среди которых поездка на Байконур и участие во всероссийских образовательных форумах. 30 июля состоится торжественное закрытие окружного Молодежного форума «iВолга-2019» с участием полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В этом году Молодежный форум ПФО провел «перезагрузку». На фестивале работают десять смен, содержание которых отражает стратегические направления государственной молодежной политики: «Наука и образование будущего», «Агрополис», «Ты — предприниматель», «PROспорт», «Инфоgram», «Победы страны — гордость поколений», «Труд Крут!», «Молодежная команда страны» (разделится на три подсмены: молодежное правительство, молодежный парламент и молодежная избирательная комиссия), «Культурный БУМ!», «iVolga International».