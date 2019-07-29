Фото: ИА «Башинформ» В Башкортостане вступил в силу закон о сельских старостах Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 июл 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Вступил в силу принятый депутатами Государственного Собрания Закон «О старостах сельских населенных пунктов в Республике Башкортостан».

В соответствии с ним, старосты будут назначаться представительными органам поселений либо городских советов, если населенный пункт входит в состав города. Срок полномочий сельских старост составит от двух до пяти лет.

﻿«Институт сельских старост уходит своими корнями в глубокое прошлое. Он существовал у разных народов в нашей стране с древнейших времен, хорошо понятен жителям республики, – отметил спикер башкирского парламента Константин Толкачев. – Мы рассматриваем старост как первых помощников органов местного самоуправления. Среди сельских жителей есть активные люди, которые хотят и готовы взять на себя решение общественно значимых вопросов, связанных, например, с благоустройством населенных пунктов, поддержанием общественного порядка, развитием физической культуры, художественного творчества, народных промыслов. Ранее с решением таких вопросов возникали сложности из-за отсутствия у активистов соответствующих полномочий. Статус сельского старосты снимает эту проблему».

Константин Толкачев отметил, что законом предусмотрено проведение мероприятий по обучению старост, а также организация республиканских и муниципальных конкурсов по выявлению лучших старост.

﻿«С учетом того, что старосты будут осуществлять свои обязанности на общественных началах, то есть, не получая за это денег, проведение конкурсов и иных мероприятий в целях поощрения старост особенно актуально», – считает председатель Госсобрания.

Назначаться старосты будут по представлению схода граждан. В документе также прописаны требования к лицам, которые претендуют стать сельскими старостами, полномочия старост.