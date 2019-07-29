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29 июля Понедельник

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В Башкирии ожидаются заморозки

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии ожидаются заморозки Фото: Госкомитет РБ по ЧС

УФА, 29 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По данным Башгидромета, с 20 часов 29 июля до 20 часов 30 июля ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер западный — от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью — 5-10 градусов, при прояснении местами в воздухе и на поверхности почвы слабые заморозки до 0 градусов, предупредили в Главном управлении МЧС по Башкирии.

Днем теплее — от 13 до 18 градусов, по юго-востоку до 23.

Между тем, как напомнили в Госкомитете региона по чрезвычайным ситуациям, заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Поэтому для защиты растений необходимо обеспечить их укрытие.

Отдыхающим на природе также следует учитывать погодные условия. Одежда должна соответствовать погодным условиям.

Кроме того, из-за понижения температуры необходимо усилить меры пожарной безопасности. В период понижения температуры воздуха фиксируется увеличение количества пожаров, связанных с ненормированным использованием электроприборов и печного оборудования, поэтому следует помнить о правилах пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного оборудования в домах.

Теги: погода, заморозки
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