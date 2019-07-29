Министр экологии Башкирии подал в отставку

УФА, 29 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии подал в отставку и.о. министра природопользования и экологии Мирхайдар Фатхуллин. Приказ о его увольнении по собственному желанию издан 26 июля. Мирхайдар Фатхуллин был назначен на эту должность 12 ноября 2018 года. До этого он четыре года работал в правительстве Свердловской области.

По информации издания «Коммерсант-Уфа», причиной отставки министра стали недоработки в наведении порядка в сфере незаконной добычи строительного камня в Зауралье.