Фото: Госкомитет РБ по торговле В Башкирии участились случаи навязывания дополнительных услуг автодилерами Фото: Госкомитет РБ по торговле

УФА, 29 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии участились случаи навязывания дополнительных услуг — консультационных, информационных, правовых – при заключении договоров купли-продажи.

Как сообщили в пресс-службе Госкомторговли региона, в основном с жалобами обращаются те, кто столкнулся с навязыванием услуг при покупке автомобилей. Речь идёт о таких навязанных услугах, как помощь на дороге, услуга поручительства или страхование жизни и здоровья автовладельца при покупке автомобиля в кредит.

«Запрещается сопровождать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением других, — отметила пресс-секретарь Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Нина Никандрова. — Навязывание услуг является нарушением права потребителей на свободный выбор товаров. Это влечет возмещение всех убытков покупателю. В свою очередь, продавца ждет привлечение к административной ответственности».

За шесть месяцев этого года сотрудники Госкомторговли республики за счет консультаций и помощи в составлении претензий в адрес недобросовестных продавцов помогли потребителям вернуть в досудебном порядке около 2 млн рублей.

По всем вопросам, касающимся защиты прав потребителей, жители Башкирии могут обращаться за бесплатной консультацией в Госкомторговли по телефону в Уфе: 218-09-78.