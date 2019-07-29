Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.12

EUR 70.31

29 июля Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии участились случаи навязывания дополнительных услуг автодилерами

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по торговле

В Башкирии участились случаи навязывания дополнительных услуг автодилерами Фото: Госкомитет РБ по торговле

УФА, 29 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии участились случаи навязывания дополнительных услуг — консультационных, информационных, правовых – при заключении договоров купли-продажи.

Как сообщили в пресс-службе Госкомторговли региона, в основном с жалобами обращаются те, кто столкнулся с навязыванием услуг при покупке автомобилей. Речь идёт о таких навязанных услугах, как помощь на дороге, услуга поручительства или страхование жизни и здоровья автовладельца при покупке автомобиля в кредит.

«Запрещается сопровождать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением других, — отметила пресс-секретарь Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Нина Никандрова. — Навязывание услуг является нарушением права потребителей на свободный выбор товаров. Это влечет возмещение всех убытков покупателю. В свою очередь, продавца ждет привлечение к административной ответственности».
За шесть месяцев этого года сотрудники Госкомторговли республики за счет консультаций и помощи в составлении претензий в адрес недобросовестных продавцов помогли потребителям вернуть в досудебном порядке около 2 млн рублей.

По всем вопросам, касающимся защиты прав потребителей, жители Башкирии могут обращаться за бесплатной консультацией в Госкомторговли по телефону в Уфе: 218-09-78.

Теги: Госкомторговли РБ, услуги
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии по вине водителя без прав погиб 22-летний пассажир
Минувшей ночью в Салавате на ул. Уфимская 21-летний местный житель за рулём «Лады Калина» совершил съезд на обочину. Затем его машина наехала на рекламну
В начале недели в Башкирии постепенно похолодает
Завтра, 29 июля, по данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнози
В Башкирии патологоанатом в морге стрелял в мужа покойницы - комментарий главврача
В Башкирии местный житель закатил скандал в морге. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он требовал выдать ему труп скончавшейся супруги. Однако у
В Башкирии в результате столкновения водитель Nissan скончался на месте
Сегодня около 20.00 часов в Туймазинском районе Башкирии произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД по РБ, авария произошла на 44 км автодороги Белебей-Николаев
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть