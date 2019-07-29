Фото: автор В Абзелиловском районе Башкирии найдены 14 пропавших туристов Фото: автор

УФА, 29 июл 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня в пять утра на горе хребта Крыктытау в Абзелиловском районе Башкирии сотрудники полиции нашли 14 пропавших туристов. Информация о пропавших туристах поступила в МВД накануне.

Все 14 человек находились в составе незарегистрированной туристической группы, состоящей из 18 жителей Челябинской области. В их числе было четверо детей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, в какой-то момент группа разделилась и только четверо человек дошли до места сбора, а остальные 14 заблудились в темное время суток. Сообщить о проблеме по телефону потерявшиеся смогли только вновь поднявшись на вершину.

Координаты звонившего были направлены сотрудникам экстренных служб. На поиски людей были направлены сотрудники патрульно-постовой службы и участковый уполномоченный полиции.

Поиск людей был затруднен гористой местностью, труднопроходимыми лесными массивами и темным временем суток. Несмотря на это полицейским — сотрудникам патрульно-постовой службы сержантам полиции Газинуру Каскинбаеву, Вадиму Мажитову и участковому старшему лейтенанту полиции Вагизу Задину удалось найти всех туристов. Потерявшиеся поблагодарили полицейских и отправились домой. В данный момент жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.