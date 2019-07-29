С 29 июля по 1 августа в Зауралье сохраняется чрезвычайный 5 класс пожароопасности
С 29 июля по 1 августа в Зауралье сохраняется чрезвычайный 5 класс пожароопасности Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 29 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
Главное Управление МЧС по Республике Башкортостан информирует, что местами в Зауралье сохраняется чрезвычайный 5 класс пожароопасности. Предупреждение действует до 1 августа 2019 года.
80% лесных пожаров возникает из-за халатного отношения человека к окружающей среде. С целью предотвращения лесных пожаров и недопущения нарушений правил безопасности в лесах, учитывая погодные условия, ГУ МЧС России по РБ рекомендует населению соблюдать правила пожарной безопасности на природе.
«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан: 8 (347) 233-99-99.