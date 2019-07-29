В Бирском районе Башкирии исполняющим обязанности главы администрации стал Василий Петров

УФА, 29 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Бирском районе Башкирии назначен исполняющий обязанности главы администрации. Им стал Василий Николаевич Петров. Ранее он работал председателем совета Белебеевского района. Об этом сегодня на оперативном совещании в Правительстве объявил врио Главы Башкортостана Радий Хабиров.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что экс-глава Бирского района Александр Груздев официально подал в отставку по собственному желанию. Чиновник сложил с себя полномочия на внеочередном 34-м заседании Совета муниципалитета.

Также руководитель республики сообщил еще об одном кадровом назначении. Исполнять обязанности главы Благовещенского района будет Олег Евгеньевич Голов.