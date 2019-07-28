Фото: Валерий Шахов В начале недели в Башкирии постепенно похолодает Фото: Валерий Шахов

УФА, 28 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Завтра, 29 июля, по данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнозируются небольшие дожди, местами до умеренных, в отдельных районах гроза. Ветер северо-западный 7-12м/с, местами порывы до 17м/с.

Температура воздуха ночью +10,+15°, днем +16,+21°, по югу до +26°. На автодорогах видимость хорошая.

В последующие дни температура воздуха в республике постепенно понизится.