Фото: ИА «Башинформ» Разберемся без бутылки: в Башкирии подводят первые итоги антиалкогольной кампании Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии полгода назад объявили войну бутлегерам.В эти дни в Абзелиловском районе Башкирии подводят итоги антиалкогольной кампании.

За прошедшие полгода в Башкирии алкоголем отравились 668 человек, из них 105 с летальным исходом. Среди подростков также наблюдаются подобные случаи: шесть человек в возрасте до 14 лет, три случая — от 15 до 17 лет. Согласно отчету Центра разработки национальной алкогольной политики в 2018 году смертность по причине употребления суррогата в республике увеличилась на 24,5%. Такое положение дел не устроило руководителя региона Радия Хабирова. Врио главы Башкирии объявил войну бутлегерам и назвал продажу контрафактного алкоголя «геноцидом по отношению к народу».

Абзелиловский район в эту битву вступил одним из первых. В январе-июне 2019 года вместе с участковыми главы сельских поселений, общественники, члены Женсовета, активисты организации «Беркут» провели 389 рейдов, выявили 118 нарушений продажи алкоголя, составлено 85 протоколов. Работа не прекращается и по сей день. Полицейские и неравнодушные чиновники и селяне приняли решение, что в этом противостоянии главное — постоянство.

«Мы это дело дожмем», — твердо обозначил глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков.

Начальник отдела МВД России по Абзелиловском району Башкирии Ильнур Макаев отметил, что за текущий год районный суд рассмотрел 38 административных дел. В отношении предпринимателей два материала направлены в Арбитражный суд (еще не рассмотрены). Также полицейские за полгода изъявили 325 литров незаконного алкоголя, 470 литров браги и 11 самогонных аппаратов. Из 580 тысяч рублей наложенных судом штрафов взыскано 307 тысяч.

Фото: ИА "Башинформ"

«За неоднократные нарушения по административному кодексу, по одному факту в Абзелиловском районе возбуждено уголовное дело. По второму подобному случаю идет экспертиза изъятой продукции, после которого будет принято процессуальное решение»,

— сказал Макаев.

Семейный бизнес

Проверки мест, где вечерами, а иногда ни свет ни заря, собираются любители похмелиться и продолжить праздник (как говорится, в России нет повода не выпить) тоже дали положительный результат. Число точек, где торговали суррогатом, сократилось — из 267 точек закрылись 214. Некоторые прекратили торговать, испугавшись новых штрафов (для физического лица — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридического — от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции), другие продолжают дело всей своей жизни, но, так сказать, из-под полы. В райцентре Абзелиловского района, к примеру, проживает женщина, которая организовала столь прибыльный, но криминальный бизнес в 1980-х годах. Во время рейдов торговка без капли стыда и открыто заявляет полицейским: «Как продавала, так и буду продавать». «Алкогольные бароны» идут на разные уловки и сегодня уже не продают первому встречному. Как говорится, только своим.

«Из 15 сельских поселений торговля контрафактом продолжается в Аскаровском, Альмухаметовском, Краснобашкирском, Ташбулатовском, Таштимировском, Янгильском и Гусевском, — отметил в докладе глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков. - Но это не говорит о том, что в других поселениях такая торговля прекратилась».

Есть в Абзелиловском районе Башкирии и многодетные матери, которые не стесняются незаконно реализовывать спиртосодержащую продукцию. Причем к продаже привлекают несовершеннолетних детей. На вопрос: «Зачем?» ответ парадоксальный: «А я их не заставляла!»

Примечательно, в Абзелиловском районе есть точка по продаже алкоголя, владельцем которой является местный депутат. Аскаровцы утверждают, что после полуночи здесь любой желающий «свой» клиент может приобрести водку. Однако за ее качество никто не отвечает. Селяне жалуются, что она «паленая».

Однако дело не только в том, что это суррогат. Напомним, в Башкирии с мая 2019 года по указу врио главы региона Радия Хабирова продажа алкогольной продукции запрещена после 22 часов.

На рейдах не зацикливаются

На совещании, посвященном полугодовой антиалкогольной кампании в Абзелиловском районе, чиновники, полицейские, женсовет и другие активисты признались, что рейды, это хороший метод, но им ограничиваться не стоит. По словам Ильдара Нафикова, необходимо подключать духовно-нравственное воспитание.

«В нашем районе в 2010 году зарождался проект «Трезвое село». Жители деревни Саиткулово во времена разгул пьянства вели трезвый образ жизни и отмечали праздники без спиртного. А селяне из Кирдасово даже выиграли приз в размере 250 тысяч рублей. Эти деньги направили на покупку спортивного инвентаря и медицинского оборудования для обследования населения», — рассказал Нафиков.

Даже сабантуй в Абзелиловском районе, который привлек более 30 тысяч человек, обошелся без алкоголя. Поручение об ограничении продажи алкоголя на сабантуях в текущем году подписал врио главы Башикрии Радий Хабиров.

Как отметил председатель районного исполкома Курултая башкир Виль Ильгамов, их организация уже несколько лет ведет подсчет так называемых трезвых свадеб. По его словам, в 2018 году таких торжеств было шесть. В этом году итоги подведут в ноябре.

Также район проводит спартакиады, турниры и другие культурные мероприятия, чтобы отвлечь от алкоголя, в особенности, молодежь. Хотя, по словам главы Абзелиловского района, сегодня подрастающее поколение более осознанно подходит к употреблению алкоголя, а в некоторые моменты и вовсе отказываются от встречи с зеленым змием, понимая, какой вред это наносит здоровью.

Стоит отметить, что в Турции на душу населения приходится 1,3 литра потребления алкогольной продукции, в Швеции — 5,2 литра, в Финляндии — 6,6 литра, в США — 8,4 литра, а в России — 14 литров. Хотя, по данным Всемирной организации здравоохранения, количество выпитого спиртного на человека должно составлять не более восьми литров.

Работа ускорилась

15 апреля 2019 года по поручению врио главы Башкирии Радия Хабирова в городе Сибае начал работу филиал «Испытательного центра». Подразделение было создано с целью оперативных лабораторных исследований изъятой из незаконного оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции в районах Зауралья. Это существенно ускорило работу, так как ранее образцы со всей республики увозили в Уфу и процесс занимал три-четыре месяца. Сегодня максимальный срок исследования — полторы-две недели.

В эту лабораторию от сотрудников МВД на безвозмездной основе для исследований на пищевую или не пищевую составляющую поступают образцы из Абзелиловского, Зилаирского, Зианчуринского, Баймакского, Хайбуллинского районов и города Сибая.

«Каждый спиртосодержащий продукт, та же самая водка имеют ГОСТы. С помощью специального аппарата газового хроматографа мы определяем содержание в напитке токсичных микропримесей. Если идет превышение, то этот продукт уже является не пищевым, — объясняет главный специалист центра Алена Шивкина. - А вопрос безопасности — это дело уже других данных».

На исследование одного образца у сотрудников испытательного центра уходит один рабочий день. Всего с начала работы центра местные специалисты получили более 100 обращений от полицейских, но в одном письме могут быть несколько образцов тех или иных напитков. По республике эта цифра еще больше.

«С начала 2019 года экспертами выдано свыше 800 экспертных заключений», — рассказала ИА «Башинформ» заведующий сектором испытательного центра ГКУ «Испытательный центр» в городе Сибае Анастасия Салихова.

Специалисты признаются, что в ходе исследований они обнаруживали совершенно разные жидкости, опасные для жизни и здоровья человека. Это и стеклоочистители, и растворители. Однако самое опасное вещество, которое может убить человека в течение суток — это метанол. Его превышение в алкогольных напитках приводит к мгновенной слепоте и летальному исходу через несколько часов.

За первые шесть месяцев текущего года в Абзелиловскую ЦРБ с алкогольным отравлением поступили 367 человек. По словам главврача больницы Ильгиза Кильдиярова, с началом рейдов количество пострадавших уменьшилось на 30-40%. Однако с наступлением лета этот показатель снова вырос на тот же процент. Медики это связывают с сезоном, а не с возвращением на рынок незаконных продавцов зеленого змия.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что врио главы Башкирии Радий Хабров поручил всем районам региона создать программу по снижению уровня потребления алкоголя.