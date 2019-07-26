Фото: пресс-служба ГФИ по РБ В вузах Башкирии будут готовить госслужащих Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Вопросы подготовки специалистов для государственной службы в вузах региона обсудили накануне в региональной приемной Президента России на координационном совещании под председательством главного федерального инспектора по Республике Башкортостан Михаила Закомалдина.

Сегодня назрела необходимость открыть в высших учебных заведениях новые профили подготовки управленцев, ориентированных на выполнение национальных проектов, определенных Президентом Российской Федерации, а также создать более широкие условия для грантовой поддержки кафедр университетов, готовящих кадры в сфере государственного менеджмента, отметили участники заседания. Более развитый механизм целевого и непрерывного обучения, по мнению Министерства образования республики, может стать решением кадровой проблемы для госструктур всех уровней власти.

На заседании обсудили также вопросы выполнения требований законодательства и решений Президента Российской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения.

По данным МВД по республике, за первое полугодие текущего года зарегистрировано более 1700 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 178 человек. Как рассказал в своем докладе и.о. председателя Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Альберт Сулейманов, в Башкортостане разработан комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и снижения смертности на дорогах. В частности, важным аспектом по снижению числа погибших в ДТП является увеличение количества стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации на трассах. До конца 2019 года планируется установить еще 289 современных комплексов, а в 2020 году их общее количество достигнет тысячи.

Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Башкирии сейчас ведутся работы по строительству, ремонту и реконструкции на 150 объектах. Как сообщало агентство «Башинформ», за первые шесть месяцев этого года на региональных и межмуниципальных дорогах Башкирии заменили свыше 3,7 тысячи дорожных знаков и установили более 2,3 тысячи новых.