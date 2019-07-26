Фото: Олег Яровиков В Бураевском районе Башкирии утонули двое мужчин Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Бураевском районе республики 25 июля утонули двое мужчин, сообщили в Главном управлении МЧС по Башкирии.

Мужчины 47 и 38 лет были извлечены из озера возле деревни Хазиево. Ведется следствие.

Спасатели призывают всех отдыхающих на воде соблюдать правила безопасности.

По данным Госкомитета РБ по ЧС на 25 июля, с начала года в Башкирии произошло 83 происшествия на водоемах.

По информации Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по региону, утонуло 25 человек, семь из них — дети.

Трагические случаи гибели детей произошли в городах Уфа, Агидель, Белорецк, в Бурзянском, Балтачевском районах и два случая в Дуванском районе республики.

В купальный сезон-2019 на сегодняшний день спасены 67 человек.