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26 июля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Выходные в Башкирии будут жаркими

ОБЩЕСТВО
Фото: Юлия Бахшиева

Выходные в Башкирии будут жаркими Фото: Юлия Бахшиева

УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По информации Башгидрометцентра, в ближайшие три дня в республике будет стоять жаркая погода. Небольшое понижение температуры прогнозируется в воскресенье.

26 июля в Башкирии будет без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха днем – 26-31 градус.

27 июля ночью без осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью — 12-17 градусов, в горных районах Башкирии до 8 градусов. Днем заметно жарче – 24-29 градусов.

28 июля синоптики обещают небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью – от 12 до 17 градусов, днем – 20-25.

Теги: погода
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