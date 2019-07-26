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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе могут закрыть известный детский лагерьь «Алые Паруса», принадлежащий «Гидравлике».

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В Уфе могут закрыть известный детский лагерьь «Алые Паруса», принадлежащий «Гидравлике». Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане «Единая Россия» взяла на контроль ситуацию, сложившуюся вокруг лагеря «Алые паруса», который расположен в 15 км от Уфы. В социальных сетях появился тревожный хештег под постами известных людей #сохранимлагерьАлыепарусаУфаДетям. Судя по слухам, лагерь, принадлежащий предприятию «Гидравлика», собираются продать, и дальнейшая его судьба неизвестна: договор аутсорсинга не продлен. Значит, этот сезон будет последним.Врио руководителя регионального исполкома партии Рустем Ахмадинуров выехал на место, чтобы разобраться с ситуацией и встретиться с руководством завода и лагеря.

«Из непроверенных источников есть информация, что существуют намерения избавиться от непрофильного актива собственника. Нас беспокоит, что этот лагерь может кануть в лету. Удалось переговорить с генеральным директором «Гидравлики», директором лагеря, родителями отдыхающих здесь детей, теми людьми, которые здесь работали и работают. Несомненно, это очень востребованный лагерь, и мы должны его сохранить», — прокомментировал он.
Рустем Ахмадинуров отметил, что в 90-е годы прошлого века работал здесь вожатым и физруком, поэтому это место ему особенно близко к сердцу. За 60-летнюю историю лагеря, здесь отдохнули свыше 50 тысяч детей со всей республики.
«С тех времен особых изменений здесь нет: видно, что предприятие не вкладывало сюда большие средства», — отметил Рустем Ахмадинуров.
Эту мысль поддержала председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина, которая также когда-то работала в лагере.
«Здесь можно было создать шикарный образовательный и досуговый детский центр по типу «Сириуса». Методики и программы, которые используются в «Алых парусах», — лучшие в России. Это нужно использовать во благо подрастающего поколения республики», — поделилась Ольга Панчихина.
Пока будущее лагеря остается неизвестным. Рустем Ахмадинуров подчеркнул, что ситуация будет под партийным контролем. В случае необходимости, вопрос будет поставлен перед руководством республики.

Теги: Единая Россия, детский отдых
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