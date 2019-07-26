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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Воспитанники Петровского детского дома провели день в окружении динозавров

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимский Парк развлечений DinoLand посетили воспитанники Петровского детского дома. Ребята изучали среду обитания и условия жизни древних ящериц: трогали руками и фотографировались с разными породами, обитающими в парке. Фигуры двигаются, «дышат» и выглядят, как живые.

Для гостей устроили увлекательный квест – им предстояло найти похищенных друзей, попробовать на вкус динозавра, обстреливать соперников из водных пистолетов и съесть большой гамбургер.

После обеда ребята пели песни под гитару вместе с Рамилем Бадамшиным: он большой друг детей, знает почти все детские песни и, как оказалось, динозавров тоже.

Настоящий повар, специалист молекулярной кухни научил ребят готовить мороженое и затуманил всех жидким азотом.

Повидаться с детьми заехала и Каринэ Хабирова. Она прогулялась по парку и с удовольствием постреляла водой в мальчишек.

«Это очень важно привозить детей и показывать им что-то новое. Так же, как мы возим своих детей в различные парки. Мы должны и другим ребятам давать такую возможность, если у них этой возможности нет. Это в первую очередь дает положительные эмоции, это самое важное», — отметила Каринэ Хабирова.

DinoLand один из самых больших и уникальных тематических парков в России. Здесь размещены 85 фигур динозавров. Организованы настоящие палеонтологические исследования для юных археологов. Здесь можно найти останки вымерших динозавров и покататься на настоящем динозавре и динолодке.

С начала лета данный парк развлечений успели посетить воспитанники нескольких детских домов республики. Планируется, что до завершения сезона мир больших ящеров посетят остальные ребята.

Теги: Каринэ Хабирова, благотворительность
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