Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.15 ↑

EUR 70.29 ↑

26 июля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Эксперты ОНФ призывают вернуть госконтроль за применением пестицидов в сельском хозяйстве

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Эксперты ОНФ призывают вернуть госконтроль за применением пестицидов в сельском хозяйстве Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Эксперты Общероссийского народного фронта призывают органы федеральной власти установить контроль в сфере оборота пестицидов и агрохимикатов. Сложившаяся ситуация с массовой гибелью пчел может быть связана с избыточным применением агрохимикатов, что создает угрозу не только бизнесу владельцев пасек, но и здоровью потребителей их продукции. Кроме того, эксперты Народного фронта опасаются снижения урожая сельхозкультур, которые опыляют пчелы.

По данным Минсельхоза, за июнь-июль этого года погибло от 35 тыс. до 300 тыс. пчелосемей. Такая ситуация сложилась в 24 регионах, в частности, в Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской областях, Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Алтайском крае.

«Медоносные пчелы стали своеобразным сигналом о том, что сложилась тревожная и небезопасная ситуация для человека. На сегодня нет контроля со стороны государства за тем, каким образом реализуются, применяются пестициды, не являются ли они фальсификатом, применением дешевых препаратов в целях экономии сельхозтоваропроизводителями. Пчеловоды о предстоящих обработках полей оповещаются однократно в районной газете, но нет системной работы по оповещению населения и особенно хозяев пасек», — прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Башкортостане, депутат Госдумы Ильдар Бикбаев.
Ранее за безопасным обращением агрохимикатов в АПК следил Россельхознадзор. В лабораториях проводились исследования химикатов и растительной продукции. По сообщениям СМИ, ведомство ежегодно предотвращало оборот около 3,5 тыс. тонн пестицидов и агрохимикатов, не имеющих государственной регистрации. Надзорный орган также выявлял места несанкционированного захоронения запрещенных или пришедших в негодность веществ.Однако принятый в 2011 году федеральный закон лишил ведомство основных полномочий в этой сфере. И до сих пор ни один федеральный орган исполнительной власти не занимается надзором за применением пестицидов, их хранением и утилизацией, выявлением контрафакта и проверкой ввозимой растительной продукции на остаточное содержание пестицидов.

Президент России Владимир Путин поручал правительству наделить Россельхознадзор полномочиями по контролю за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. Однако до сих пор это поручение не исполнено. В мае-июле этого года Минсельхоз опубликовал законопроект, посвященный совершенствованию надзора в сфере обращения с пестицидами. Работа над документом еще не завершена.

«Сегодня крайне необходимо установить федеральный государственный контроль за соблюдением правил использования агрохимии. Причем, учитывая сложившуюся ситуацию с гибелью пчел, такую работу требуется провести оперативно. От безопасности в сфере АПК, в том числе потребляемой населением сельхозпродукции, напрямую зависит здоровье граждан, качество их жизни», — подчеркнул Бикбаев.
Эксперты ОНФ направят в Минсельхоз обращение с предложением наладить государственный контроль за применением пестицидов и агрохимикатов.

Теги: ОНФ, пчеловодство, сельское хозяйство
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Синоптики объяснили причину смога в Башкирии
Синоптики Башгидрометцентра прокомментировали сообщения о смоге, наблюдающемся в некоторых районах и городах Башкирии. [quote]«Зарегистрированные сего
Предприниматели Стерлитамака показывают успешный пример ремонта подъездов
В Башкортостане продолжается реализация республиканской программы по ремонту подъездов в многоквартирных домах. К 1 сентября из 4 000 подъездов, включен
В Башкирии нашли фуру с мертвым дальнобойщиком
В Иглинском районе республики обнаружен грузовой Volvo с мертвым водителем в кабине. Как сообщили в Управлении ГИБДД по Башкирии, накануне днем в Игли
К 100-летию Мустая Карима объявлен конкурс «Башкирия! Ты свет в моей судьбе»
В Башкортостане объявлен Республиканский творческий конкурс среди детей-инвалидов «Башкирия! Ты свет в моей судьбе», посвященный 100-летию со дня рождени
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть