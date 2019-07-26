Фото: ИА «Башинформ» Эксперты ОНФ призывают вернуть госконтроль за применением пестицидов в сельском хозяйстве Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Эксперты Общероссийского народного фронта призывают органы федеральной власти установить контроль в сфере оборота пестицидов и агрохимикатов. Сложившаяся ситуация с массовой гибелью пчел может быть связана с избыточным применением агрохимикатов, что создает угрозу не только бизнесу владельцев пасек, но и здоровью потребителей их продукции. Кроме того, эксперты Народного фронта опасаются снижения урожая сельхозкультур, которые опыляют пчелы.

По данным Минсельхоза, за июнь-июль этого года погибло от 35 тыс. до 300 тыс. пчелосемей. Такая ситуация сложилась в 24 регионах, в частности, в Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской областях, Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Алтайском крае.

«Медоносные пчелы стали своеобразным сигналом о том, что сложилась тревожная и небезопасная ситуация для человека. На сегодня нет контроля со стороны государства за тем, каким образом реализуются, применяются пестициды, не являются ли они фальсификатом, применением дешевых препаратов в целях экономии сельхозтоваропроизводителями. Пчеловоды о предстоящих обработках полей оповещаются однократно в районной газете, но нет системной работы по оповещению населения и особенно хозяев пасек», — прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Башкортостане, депутат Госдумы Ильдар Бикбаев.

Ранее за безопасным обращением агрохимикатов в АПК следил Россельхознадзор. В лабораториях проводились исследования химикатов и растительной продукции. По сообщениям СМИ, ведомство ежегодно предотвращало оборот около 3,5 тыс. тонн пестицидов и агрохимикатов, не имеющих государственной регистрации. Надзорный орган также выявлял места несанкционированного захоронения запрещенных или пришедших в негодность веществ.Однако принятый в 2011 году федеральный закон лишил ведомство основных полномочий в этой сфере. И до сих пор ни один федеральный орган исполнительной власти не занимается надзором за применением пестицидов, их хранением и утилизацией, выявлением контрафакта и проверкой ввозимой растительной продукции на остаточное содержание пестицидов.

Президент России Владимир Путин поручал правительству наделить Россельхознадзор полномочиями по контролю за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. Однако до сих пор это поручение не исполнено. В мае-июле этого года Минсельхоз опубликовал законопроект, посвященный совершенствованию надзора в сфере обращения с пестицидами. Работа над документом еще не завершена.

«Сегодня крайне необходимо установить федеральный государственный контроль за соблюдением правил использования агрохимии. Причем, учитывая сложившуюся ситуацию с гибелью пчел, такую работу требуется провести оперативно. От безопасности в сфере АПК, в том числе потребляемой населением сельхозпродукции, напрямую зависит здоровье граждан, качество их жизни», — подчеркнул Бикбаев.

Эксперты ОНФ направят в Минсельхоз обращение с предложением наладить государственный контроль за применением пестицидов и агрохимикатов.