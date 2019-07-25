Фото: Елена Колоколова Радий Хабиров отменил особый противопожарный режим в большинстве районов Башкирии Фото: Елена Колоколова

УФА, 25 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров, в связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами, установлением низкого класса пожарной опасности, распорядился отменить особый противопожарный режим в большинстве районов республики. Исключение составили Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Зианчуринский, Зилаирский, Учалинский и Хайбуллинский районы.

Администрациям этих районов рекомендовано до окончания особого противопожарного режима «продолжать осуществлять меры пожарной безопасности», отмечается в распоряжении республиканского правительства, опубликованного на Официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Хайбуллинском районе Башкирии уже не первый день сохраняется чрезвычайный — пятый класс пожарной опасности. Высокий — четвертый класс пожароопасности в лесах прогнозировался сегодня в трех районах — Зилаирском, Стерлитамакском и Федоровском.

За минувшие сутки на территории Башкирии лесные пожары не обнаружены. Действующих природных пожаров нет.

Всего с начала пожароопасного сезона-2019 в республике произошло 146 лесных пожаров. Огнем пройдено более 1858 га лесной территории.

Для сравнения: год назад на эту же дату в регионе насчитывалось 106 природных пожаров, от огня которых пострадало 784 га леса.