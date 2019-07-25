Участников этно-фестиваля «Йайляу» в Уфе ждет «Кумысная миля» и «Бросок сукмара»

УФА, 25 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В рамках предстоящего на уфимском ипподроме «Акбузат» этно-фестиваля башкирского кумыса «Йайляу» пройдет «Кумысная миля» — адаптированный вариант популярного состязания «Пивная миля».

Как сообщили организаторы, в первую очередь будет оцениваться скорость преодоления мили. Объем кумыса, который должен выпить участник перед началом забега, будет для всех одинаков. Тот, кто преодолеет «Кумысную милю» первым, получит в качестве призовых ящик кумыса.

Кроме того, любой желающий сможет участвовать в двух силовых соревнованиях — «Бросок сукмара» и мас-реслинг.

Сукмар — это дубина весом 20 килограммов, которую необходимо бросить как можно дальше.

В мас-рестлинге для победы необходимо просто вырвать палку из рук соперника, упираясь ногами в доску.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», этно-фестиваль башкирского кумыса «Йайляу» пройдет в Уфе с 27 по 28 июля на ипподроме «Акбузат».

На праздник съедутся производители кумыса из районов Башкортостана, они привезут в Уфу свою продукцию. На мероприятии состоится съезд и обучение кумысоделов, которые также посоревнуются в конкурсе за право назвать свой кумыс лучшим в республике.

Подробнее об этно-фестивале — на официальном сайте «Йайляу».