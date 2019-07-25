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25 июля Четверг

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Синоптики объяснили причину смога в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Синоптики объяснили причину смога в Башкирии Фото: Ксения Калинина

УФА, 25 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики Башгидрометцентра прокомментировали сообщения о смоге, наблюдающемся в некоторых районах и городах Башкирии.

«Зарегистрированные сегодня метеостанциями атмосферные явления в виде туманов, дымок, дымной мглы связаны с установлением над территорией республики области повышенного давления. Слабые ветра до 5 метров в секунду и нисходящие движения в погодообразующем слое атмосферы над территорией республики способствуют накоплению различных примесей в приземном слое атмосферы», — пояснили они.
В пробах атмосферного воздуха, отобранных за минувшие сутки Центром мониторинга среды Башгидромета, превышений предельно допустимых концентраций по продуктам горения (диоксиду и оксиду азота) не обнаружено.

По данным Башгидромета, 26 июля в регионе будет без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью – 12-17 градусов, в горных районах до 8 градусов. Днем заметно жарче – 26-31 градус.

Теги: синоптики, смог
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