27 июля жителей Башкирии приглашают на «Семейный выходной»
Фото: Олег Яровиков
27 июля жителей Башкирии приглашают на «Семейный выходной» Фото: Олег Яровиков
УФА, 25 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
27 июля в республике состоится очередной «Семейный выходной», сообщили в Минтруде региона.
«Тему мероприятий предстоящего выходного дня подсказывает само лето – активный летний отдых в кругу семьи. В этот день на площадках семейного отдыха во всех районах и городах Башкирии пройдут познавательные игры и конкурсы, — рассказала пресс-секретарь министерства Роза Кузьменко. – Приходите всей семьей, будет интересно».По ее словам, «Семейный выходной» обещает стать насыщенным и запомнится конкурсами на музыкальных инструментах, веселыми эстафетами, познавательными викторинами, спортивными соревнованиями. Кроме того, будут работать бесплатные площадки с познавательными мастер-классами, участвовать в которых сможет любой желающий.
Адреса мероприятий можно найти на Семейном портале Башкирии.
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