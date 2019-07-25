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27 июля жителей Башкирии приглашают на «Семейный выходной»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

27 июля жителей Башкирии приглашают на «Семейный выходной» Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

27 июля в республике состоится очередной «Семейный выходной», сообщили в Минтруде региона.

«Тему мероприятий предстоящего выходного дня подсказывает само лето – активный летний отдых в кругу семьи. В этот день на площадках семейного отдыха во всех районах и городах Башкирии пройдут познавательные игры и конкурсы, — рассказала пресс-секретарь министерства Роза Кузьменко. – Приходите всей семьей, будет интересно».
По ее словам, «Семейный выходной» обещает стать насыщенным и запомнится конкурсами на музыкальных инструментах, веселыми эстафетами, познавательными викторинами, спортивными соревнованиями. Кроме того, будут работать бесплатные площадки с познавательными мастер-классами, участвовать в которых сможет любой желающий.

Адреса мероприятий можно найти на Семейном портале Башкирии.

Теги: Семейный выходной
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