Фото: администрация Иглинского района Жители Башкирии теперь могут охотиться с луками и арбалетами Фото: администрация Иглинского района

УФА, 25 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители Башкирии, как и все россияне, отныне смогут использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие. Соответствующий закон приняла Госдума.

Группа депутатов — авторы закона, отмечают, что охота с луком разрешена более чем в двадцати странах. В России, по данным парламентариев, сотни тысяч граждан являются владельцами луков, но использовать они их могут только для занятий спортом. По мнению парламентариев, легализация луков в качестве охотничьего оружия самым положительным образом скажется на развитии всей охотничьей индустрии в России, а также имидже России как великой охотничьей державы.

Граждане смогут приобретать такое оружие без лицензии (не более пяти единиц), однако затем его нужно будет зарегистрировать в Росгвардии. Необходимо будет предоставить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

Речь идет о луке как о «метательном стрелковом оружии, не имеющем механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии», при этом сила дуги такого оружия составляет более 27 килограмм-сил. Также идет речь об имеющем указанный механизм оружии — арбалете, сила дуги которого составляет более 43 кгс. К орудиям охоты «также относятся охотничье метательное стрелковое оружие и метаемые снаряды к нему».

Уточняется, что носить с собой луки или арбалеты в целях самообороны будет запрещено. Планируется, что закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Напомним, в Башкортостане лук испокон веков был национальным оружием башкир. И в наши дни это оружие не забыто, оно в строю, его используют при организации спортивных мероприятий на национальных праздниках. Ежегодно в республике проходит международный фестиваль конно-верховой стрельбы и стрельбы из лука «Мэргэн уксы». В минувшем году он прошел в Иглинском районе и собрал более 60 спортсменов-лучников из Башкортостана, Челябинской области, Казахстана и Кыргызстана, Белоруссии, Словакии, Германии, а также городов Москвы и Екатеринбурга. Соревнования проводятся для популяризации стрельбы из традиционного лука, привлечения граждан к систематическим занятиям спортом и пропаганды здорового образа жизни. Фестиваль стал популярным не только в республике. Посмотреть на это зрелищное событие приезжают гости из соседних стран и регионов России.