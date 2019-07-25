Фото: автор В Башкирии работает «горячая линия» по предоставлению туристских услуг Фото: автор

УФА, 25 июл 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

До 23 августа Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей принимает звонки на «горячую линию» по вопросам предоставления туристских услуг. Получить необходимую помощь и консультацию можно по телефону в Уфе: (347) 218-09-78.

«На что обратить внимание при покупке путевок, можно ли получить компенсацию при нарушении условий договора, каков алгоритм действий туриста, если нарушены его потребительские права, кто несет ответственность, если качество тура оказалось ниже, чем предполагалось? На все эти вопросы вы получите ответы от сотрудников Госкомитета Башкирии по торговле, — сообщила пресс-секретарь ведомства Нина Никандрова. — При необходимости личного приема и составления проекта претензии жители республики могут обращаться по адресу: Уфа, ул. Цюрупы, 13, кабинет 703».

Как пояснили специалисты, именно сейчас — высокий туристический сезон, поэтому вопрос приобретения туристических путевок особенно актуален.

«Наша цель заключается в повышении правовой грамотности и недопущении нарушений прав потребителей при совершении сделок. Нельзя, чтобы долгожданный отпуск был омрачен», — добавила главный специалист-эксперт Госкомторговли Башкирии Оксана Сафина.