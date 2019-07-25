Фото: пресс-служба ГИБДД В Башкирии с 2016 года выявлено семь тысяч лишенных прав водителей Фото: пресс-служба ГИБДД

УФА, 25 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии с 2016 года выявлено семь тысяч водителей, лишенных права управлять транспортными средствами, однако продолжающими ездить за рулем. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД. Зачастую именно они становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий, управляя автомобилями в нетрезвом состоянии.

Так, днём 1 июля 2019 года в Сибае на улице Пионерской 49-летний местный житель, управляя автоцистерной ЗИЛ, при повороте направо на зелёный сигнал светофора совершил наезд на 8-летнего мальчика, переходившего, спешившись, проезжую часть с велосипедом. В результате аварии второклассник с тяжёлыми травмами госпитализирован. Известно, что водитель был лишён водительского удостоверения ещё 1,5 года назад за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, регистрация грузовика была прекращена в связи с продажей двигателя. Ведется разбирательство.

Вечером 5 июля на 8 км автодороги Аскино — Новые Багазы в Аскинском районе Башкирии 52-летний местный житель за рулём ВАЗ-2110 на повороте совершил опрокидывание в кювет. В результате водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи. Его 18-летний сын получил травмы. Известно, что мужчина был лишён водительского удостоверения, а ранее был привлечен к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В начале июля в Калтасинском районе на 2 км автодороги Новый Орьебаш — Старый Орьебаш 25-летняя жительница Свердловской области за рулём ВАЗ-2112 совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате аварии водитель скончалась на месте происшествия. Её пассажиры: 20-летняя жительница Нефтекамска и 34-летний местный житель получили травмы. Водитель была лишена водительского удостоверения за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В столкновении двух автомобилей ВАЗ-2110 и Hyundai Accent в Туймазинском районе Башкирии погибли три человека. Авария случилась 21 июля 2019 года на 26 км автодороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы. В результате 30-летний водитель иномарки и 52-летний пассажир отечественной легковой машины скончались на месте, позже в больнице скончался второй водитель, 33-летний житель Белебея.

В аварии также пострадали пассажиры Hyundai: 43-летняя женщина, 19-летняя девушка и девочка трех лет. Водителя ВАЗ с 2009 года четыре раза лишали водительского удостоверения за такие нарушения, как управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, оставление места ДТП. Также мужчина был привлечен к уголовной ответственности за повторное управление в нетрезвом состоянии. В общей сложности срок лишения составил 6,5 лет, к тому же водитель несколько раз подвергался аресту.

Мартовским вечером в Иглинском районе Башкирии на 1523 км автодороги Москва — Уфа 37-летний уфимец за рулём Toyota Carina, по одной из версий, при совершении обгона столкнулся со встречным грузовиком Scania. После этого столкнулся с попутным грузовиком Man. В результате аварии водитель легкового автомобиля с травмами госпитализирован. Его 26-летний пассажир из Октябрьского скончался на месте происшествия. Как выяснилось, водитель Toyota был лишён водительского удостоверения ещё в 2015 году за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Водителя наказали: лишение свободы на 3,5 года условно.

Нетрезвая 26-летняя жительница Бирска на повороте съехала с дороги, ее автомобиль Mitsubishi Outlander опрокинулся. В аварии погиб 32-летний пассажир. Известно, что водитель управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения и ранее была лишена водительского удостоверения за управление транспортом в нетрезвом состоянии.В настоящее время находится в Бирске под подпиской о невыезде в ожидании суда, который состоится 19 августа.

«В последние полгода увеличилось количество зарегистрированных ДТП, участники которых были ранее лишены прав управления транспортными средствами. Чаще всего они были лишены за езду в нетрезвом виде. Нередко в таких авариях погибают люди. Инспекторы фиксируют эти происшествия каждую неделю. Бывает, что лишенные прав за пьянку снова попадаются за рулем в нетрезвом виде. Почему этих людей в таком состоянии не останавливают родственники, близкие, друзья, позволяют сесть за руль? Думаю, ответственность за аварии лежит не только на самом нарушителе и ГИБДД, но и на тех людях, которые его окружают, которые могли бы остановить нарушителя, в крайнем случае, предупредить нас — органы ГИБДД о таком водителе, для того чтобы его задержали на дороге», — говорит официальный представитель управления ГИБДД МВД по РБ Джамиль Ахметгалеев.