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25 июля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе московские специалисты обучают башкирских медиков методам применения санавиации

ОБЩЕСТВО
Фото: РБКБ

Фото: РБКБ

УФА, 25 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе, на базе Республиканской детской клинической больницы, проходит учебный цикл тематического усовершенствования для врачей «Санитарно-авиационная эвакуация больных и пораженных». Лекции и мастер-классы проводят сотрудники Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России.

Цель мероприятия — знакомство медицинских специалистов РДКБ и РКБ им. Г.Г. Куватова с принципами функционирования санитарной авиации, повышение их квалификации для оказания экстренной медицинской помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удалённости от медицинских учреждений. Медикам также расскажут о методах быстрой транспортировки больных и пострадавших, когда этого требует тяжесть их состояния, в том числе с использованием самого современного медицинского оборудования.

Специалисты ВЦМК подробно рассказывают врачам о работе по организации и тактике применения сил и средств службы медицины катастроф, делятся опытом ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных происшествий и внедрения передовых технологий оказания медицинской помощи пострадавшим.

Накануне вниманию участников цикла также были предложены мастер-классы по приемам и навыкам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Заместитель начальника методического отдела обеспечения подготовки специалистов авиамедицинских бригад ВЦМК «Защита» Алексей Старков и главный специалист отдела Павел Попов обучали уфимских врачей приемам погрузки пациентов в самолет. В свою очередь, башкирские специалисты поделились своим опытом работы и организации службы санавиации в республике.

«Такое взаимодействие специалистов, которые делают общее дело, позволяет отточить знания и навыки для того, чтобы оперативно решать вопросы, от правильности решения которых зависит здоровье, а порой и жизнь человека, — отметил главный врач РДКБ Рустэм Ахметшин.

Теги: здравоохранение, санавиация
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