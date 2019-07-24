В Башкирии благодаря акции «Поезд здоровья» выявлено более 5 тысяч заболеваний

УФА, 24 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Более пяти тысяч заболеваний выявлено у жителей Башкирии за первые шесть месяцев 2019 года в рамках акции «Поезд здоровья». Согласно докладу начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Елены Галлимуллиной, итоги подведены после пять обследований по пяти маршрутам.

По Дуванскому маршруту осмотрено пять тысяч человек, обследовано — 7862. В результате работы выявленных заболеваний – 509. По Нефтекамскому маршруту осмотрено более 10 тысяч, обследовано – 15889. Выявлено заболеваний — 1627 случаев. По Октябрьскому маршруту осмотрено боле 17 тысяч и обследовано – более 16 тысяч. Выявлено более тысячи случаев заболеваний. По Стерлитамакскому маршруту осмотрено более девяти тысяч, обследовано более 30 тысяч человек. Выявлено – 1466 случаев заболеваний. По Белорецкому маршруту из обследованных 14 998 случаев выявлено около 400 заболеваний.