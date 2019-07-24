Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров 30 июля проведет разбор полетов в ряде республиканских структур Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров опубликовал в социальных сетях пост-недовольство. Руководитель республики анонсировал «разбор полетов на коллегии Контрольно-счетной палаты региона 30 июля.

«Нормальное развитие республики невозможно, если мы внимательно не будем смотреть, как расходуется каждый рубль. Я давал поручение Контрольно-счетной палате хорошенько перевернуть ряд республиканских структур, и результаты мне не нравятся. Основные вопросы — нарушения в деятельности Регоператора капремонта и Фонда жилищного строительства», — объяснил врио главы республики.

Также Радий Хабиров отметил массовые злоупотребления, допущенные администрацией Баймакского района.

«Земля будет гореть под ногами тех, кто… (вставьте слова, которые в таких случаях сами используете)», — завершил сообщение Радий Хабиров.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в 2018 году по итогам работы КСП Башкирии в региональный бюджет было возвращено порядка 400 млн рублей.