Фото: ФСС по РБ Восемь жителей Башкирии, пострадавших на производстве, получат спецавтомобили Фото: ФСС по РБ

УФА, 24 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Восемь специальных автомобилей «LADA Granta» получат жители Башкирии, которые пострадали на производстве. Накануне специалисты отделения ФСС по республике провели их осмотр.

«На момент наступления несчастного случая на производстве эти граждане были официально трудоустроены, а значит застрахованы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, что и стало гарантией их защищенности», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что за 18 лет в Башкирии спецавтомобили как страховое обеспечение получили 1100 человек, 84 выдано в 2018 году.