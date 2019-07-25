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БГПУ объявил о повышенных стипендиях и скидках для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО
Фото: bashinform.ru

БГПУ объявил о повышенных стипендиях и скидках для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ Фото: bashinform.ru

УФА, 25 июл 2019.

Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы создал специальные условия для абитуриентов, имеющих высокие баллы ЕГЭ. Для высокобалльников, поступивших на бюджетной основе на очное отделение, учреждена повышенная стипендия, а для тех, кто поступает на коммерческих началах, делается скидка, которая может достигать 50%. В ректорате вуза эти решения объяснили тем, что для лучших выпускников школ необходимо создать условия для получения высшего образования в Башкирии.

Повышенная стипендия учреждена для абитуриентов, набравших в сумме 250 и более баллов по трем предметам ЕГЭ, а также для тех, кто сдал один из экзаменов на 95 баллов и выше. Размер стипендии для таких студентов составит 10 тыс. рублей ежемесячно, выплачиваться специальная стипендия будет в течение первого семестра. «Повышенная стипендия для тех, кто показал особые успехи при сдаче ЕГЭ – это один из стимулов к успешной работе», – рассказали в ректорате БГПУ им. М. Акмуллы.

Для тех, кто поступает на коммерческих началах, скидка начинается от 10% от стоимости обучения – при сумме 210 – 220 баллов за три государственных экзамена. Те, кто сдал ЕГЭ успешнее, могут рассчитывать на скидку в 20% (221 – 230 баллов), 30% (231 – 240 баллов), 40% (241 – 250 баллов). Максимальная скидка в 50% от суммы, обозначенной в договоре на коммерческие услуги, предназначена абитуриентам, получившим суммарно за три ЕГЭ 251 балл и выше.

Подробнее о том, сколько будет стоить коммерческое обучение для высокобалльников на разных специальностях, можно узнать на официальном сайте БГПУ им. М. Акмуллы﻿.

Теги: бгпу
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