В Башкирии сохранится жаркая летняя погода
В Башкирии сохранится жаркая летняя погода Фото: автор
УФА, 24 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.
Завтра в Башкирии сохранится жаркая летняя погода. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 25 июля ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северный 0-5 м/с.
Температура воздуха ночью +11,+16°, в горных районах до +6°, днем +25,+30°.
На автодорогах ночью и утром местами туман с видимостью 500 метров и менее.
25 июля по республике прогнозируются 3-й, местами 2-й, 4-й, 5-й классы пожароопасности.
Четвертый класс пожароопасности прогнозируется в Зилаирском, Стерлитамакском и Федоровском районах,
пятый — в Хайбуллинском районе.