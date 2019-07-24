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24 июля Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии сохранится жаркая летняя погода

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии сохранится жаркая летняя погода Фото: автор

УФА, 24 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Завтра в Башкирии сохранится жаркая летняя погода. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 25 июля ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северный 0-5 м/с.

Температура воздуха ночью +11,+16°, в горных районах до +6°, днем +25,+30°.

На автодорогах ночью и утром местами туман с видимостью 500 метров и менее.

25 июля по республике прогнозируются 3-й, местами 2-й, 4-й, 5-й классы пожароопасности.

Четвертый класс пожароопасности прогнозируется в Зилаирском, Стерлитамакском и Федоровском районах,

пятый — в Хайбуллинском районе.

Теги: погода
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