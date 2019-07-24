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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Константин Толкачев о флешмобе #ЯНеХотелаУмирать: Дебоширов нужно наказывать по-другому

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев на своей странице в Facebook прокомментировал набирающий обороты в социальных сетях флешмоб #ЯНеХотелаУмирать. Агентство «Башинформ» писало, что он направлен против домашнего насилия, многие женщины в рамках флешмоба рассказывают свои истории пережитого семейного насилия и просят подписать петицию о принятии соответствующего закона.

«Тему насилия в семье не принято выносить на передний план, однако проблема действительно существует. Тот факт, что только в Уфе ежегодно составляется более восьми тысяч протоколов, связанных с семейным дебоширством, позволяет судить о ее масштабах», — написал председатель парламента. По мнению Константина Толкачева, требование участниц акции ужесточить наказание за насилие в семье должно стать сигналом для парламентариев всех уровней.

«Однако прежде необходимо разобраться, в чем проблема — в несовершенстве законодательства или же в неэффективности его исполнения, — считает спикер парламента. — В любом случае, концептуальное решение должно приниматься на федеральном уровне».
Константин Толкачев отметил также, что помимо вопроса о повышении мер ответственности за семейное насилие и дебоширство, законодательных корректировок требует сама структура наказаний за подобные действия.
«Нередко предусмотрен штраф. Идти в сторону его увеличения было бы неправильно, поскольку штраф в итоге бьет не только по виновному, но и по всей семье. Необходимо продумать иные меры ответственности. Случаи насилия наиболее часты в неблагополучных семьях, где уровень доходов и так невелик. Штрафы лишают женщин и детей самого необходимого», — прокомментировал Константин Толкачев.

Теги: флешмоб, Госсобрание РБ, #ЯНеХотелаУмирать
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