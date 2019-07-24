В Башкирии библиотекарь издала книгу об основателях республики братьях Адигамовых

Фото: Сергей Чудаков



Фото: Сергей Чудаков

УФА, 24 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в формате семейной хроники вышла книга «Мы — Адигамовы». Написала ее и издала заведующая модельной библиотекой села Аксеново Альшееевского района Расима Адигамова, приурочив к 100-летию Республики Башкиртостан.

Книга написана по двум печальным семейным случаям. Предваряя свой рассказ о семейной хронике Адигамовых, автор пишет:

«3 декабря 2018 года исполнилось 50 лет со дня смерти Абдуллы Камалетдиновича Адигамова – одного из борцов за автономию Башкортостана, видного деятеля Башкирского национального движения, занимавшего крупные посты в первом правительстве Башкортостана. И 3-го же декабря 2018 года ушёл из жизни его племянник Габбасов Эдгар Рафкатович, ведущий инженер-конструктор ФГУП «УППО», лауреат Государственной премии РБ в области науки и техники 2005 г., главный хранитель нашего семейного архива. Это и стало отправной точкой для написания мной этой книги.

Так случилось, что многое из политической и профессиональной деятельности основателей нашего рода Абдуллы Камалетдиновича и Мухаметдина Камалетдиновича Адигамовых мы узнали из исследовательских работ башкирских историков. А в нашей памяти, детей и внуков их брата Ахметризы Камалетдиновича и сестры Фарзаны Камалетдиновны, остались осторожные рассказы родителей о трагической судьбе Мухаметдина и пропавшем без вести в годы Гражданской войны его брате Хисаметдине. Абдулла Камалетдинович с супругой Джамилёй Ситдиковной были частыми гостями в семьях сестры и брата».

Автор книги повествует, что Мухаметдин Адигамов до революции проходил службу в русской армии, а в декабре 1917 года был демобилизован как рядовой.

В 1918 году был приглашен на работу в так называемое Башкирское правительство, возглавляемое Валидовым, в качестве заведующего страховым отделом, и после переезда Башкирского правительства из Оренбурга в деревню Темясово был назначен заведующим типографией и несколько дней работал секретарём Башкирского правительства, возглавляемого доктором Кулаевым. После перехода Башкирского правительства на сторону советской власти работал комиссаром Тубинского рудника до момента отступления красных частей и переезда Башкирского правительства в город Саранск. Из Саранска в мае месяце был командирован в Башкирию в бывший Токчуранский кантон для организации на освобождённой от белых территории советской власти и мобилизации лошадей для башкирских частей в качестве секретаря совета уполномоченных. Эти части после формирования в Саранске и Белебее были переброшены на Южный и Петроградский фронты против белых.

После переезда Башкирского правительства из Саранска в Стерлитамак Мухаметдин Адигамов был назначен членом коллегии Башгосконтроля. В дальнейшем он являлся уполномоченным по проведению продкампании в Бурзян-Тангауровском канткоме РКП, заместителем председателя Совнаркома БССР, наркомом рабоче-крестьянской инспекции БССР.

9 августа 1937 года Мухаметдина Адигамова как валидовца арестовали и постановлением тройки по ст. 58, п. 2, 6-11 приговорили к высшей мере наказания. 8 декабря 1937 года его расстреляли. Впоследствии, в 1956 году, он был полностью реабилитирован.

Иная судьба постигла брата Мухаметдина – Абдуллу Адигамова. В конце января 1919 года противники сближения с большевиками в Башкирском правительстве были отстранены от власти. 26 января вместо Ю.Бикбова был избран новый председатель правительства – М. Кулаев. На том же заседании члены правительства И.Мутин, И.Султанов, Х.Ишбулатов, Ф.Туктаров были выведены из его состава. Вместо них были избраны А.Ягофаров, У.Куватов и А. Адигамов. Новому составу Башкирского правительства предстояло начать переговоры с советской властью. Уже 8 февраля 1919 года правительство, «выслушав доклад Мулладжана Халикова, делигированного в советскую Россию для переговоров с советской властью, и протокол совместного с ним заседания представителей Уфимского ревкома от 30 января 1919 года», постановило немедленно начать переговоры. В тот же день председатель Башкирского правительства Кулаев во главе делегации выехал в Уфу. Временное исполнение обязанностей председателя правительства было возложено на Абдуллу Адигамова. Находясь в центре политических событий, он понимал необходимость перехода Башкирского правительства на сторону Советской власти и активно участвовал в подготовке перехода. 16 февраля 1919 года временно исполняющий обязанности председателя Башкирского правительства Абдулла Адигамов подписал постановление, которым с 10 часов 18 февраля 1919 года Башкирское правительство считалось окончательно перешедшим на сторону Советской власти.

Абдулле Адигамову повезло – он был репрессирован по 58-й статье как мелкобуржуазный националист в 1928 году и посажен на 5 лет.

Отбывал наказание Абдулла Камалетдинович в лагере на строительстве Беломоро-Балтийского канала. Но и здесь, неся тяжёлую ношу жестокой несправедливости, каждодневно унижаемый, Абдулла Адигамов не сломался, не утратил человеческого достоинства. Единственное, что он мог в таких условиях противопоставить ярлыку «враг народа», был труд. В числе других заключённых – ударников труда – Абдулла Камалетдинович постановлением ВЦИК был досрочно освобождён в ноябре 1932 года.

Выйдя из лагеря, Абдулла Адигамов не вернулся в Башкирию, справедливо полагая, что на родине вновь окажется в поле зрения тех, кто добивался его ареста, и неизвестно, чем это могло бы кончиться. Репрессии, начавшиеся в середине 30-х годов, показали, что Абдулла Камалетдинович был прав в своих опасениях. Он поступил на работу по вольному найму в планово-финансовый отдел Управления строительства канала Москва – Волга, курируемого НКВД, и в дальнейшем, вплоть до выхода на пенсию в 1956 году, трудился на стройках НКВД – МВД по той же планово-финансовой части. Обосновались супруги Адигамовы в Нижнем Тагиле. За хорошие производственные показатели Абдулла Камалетдинович Адигамов награждён тремя медалями, неоднократно поощрялся благодарностями.

Книга Расимы Адигамовой о судьбе двух людей – основателях Башкирской республики братьях Адигамовых, интересна для современного читателя, прежде всего, тем, что в ней рассказывается о непростых послереволюционных и довоенных временах советской России, людях, стоявших у истоков зарождения и становления республики. В этом смысле ее можно поставить рядом с художественным историческим фильмом Булата Юсупова «Первая республика», который уже посмотрели около 40 тысяч человек по итогам первого этапа, триумфально прошедшего с 16 марта по 21 июля 2019 года.