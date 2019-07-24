Фото: пресс - служба Общественной палаты Башкирии Общественная палата: В детских лагерях Башкирии соблюдены требования безопасности Фото: пресс - служба Общественной палаты Башкирии

УФА, 24 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Безопасность детских загородных летних лагерей в Башкортостане, наряду с материально-техническим их содержанием, воспитательной программой, условиями содержания детей проверили этим летом члены Общественной палаты республики. Всего они уже посетили 24 лагеря из 103 и, по их мнению, в них соблюдены требования безопасности. Эта тема стала особенно актуальной после пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, где погибли четверо детей. По данным МЧС, из 26 палаток сгорели 20. В лагере находились 189 детей.

Председатель комиссии по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, развитию благотворительности и добровольчества Общественной палаты Башкортостана Лида Исаргакова сообщила, что безопасность отдыха в загородных детских лагерях республики не вызвала нареканий.

«Мы смотрели, соблюдаются ли в лагерях требования безопасности, но на том уровне, на котором мы можем, потому что безопасность проверяет система МВД, МЧС и так далее. Перед открытием смены у руководства лагеря должны быть все заключения МВД и МЧС, без этого лагерь открыться не может в принципе. У общественников нет полномочий досконально все это проверять, но элементарно, заходя на территорию лагеря, я смотрю: периметральное ограждение полностью, наличие камер видеонаблюдения, лицензированных медпунктов на территории лагеря, наличие круглосуточного медика (фельдшер или медсестра), специализированной охраны (частные охранные предприятия). Не предъявив документ, я не могла попасть в лагерь. Меня сопровождали представители местной администрации. Я, как обыватель, общественник, не специалист в вопросах безопасности, могу сказать, что в этих лагерях всё нормально с точки зрения обеспечения безопасности», — сказала Лида Исаргакова.