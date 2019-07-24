Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.12 ↑

EUR 70.63 ↑

24 июля Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Общественная палата: В детских лагерях Башкирии соблюдены требования безопасности

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс - служба Общественной палаты Башкирии

Общественная палата: В детских лагерях Башкирии соблюдены требования безопасности Фото: пресс - служба Общественной палаты Башкирии

УФА, 24 июл 2019. /ИА «Башинформ»/.

Безопасность детских загородных летних лагерей в Башкортостане, наряду с материально-техническим их содержанием, воспитательной программой, условиями содержания детей проверили этим летом члены Общественной палаты республики. Всего они уже посетили 24 лагеря из 103 и, по их мнению, в них соблюдены требования безопасности. Эта тема стала особенно актуальной после пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, где погибли четверо детей. По данным МЧС, из 26 палаток сгорели 20. В лагере находились 189 детей.

Председатель комиссии по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, развитию благотворительности и добровольчества Общественной палаты Башкортостана Лида Исаргакова сообщила, что безопасность отдыха в загородных детских лагерях республики не вызвала нареканий.

«Мы смотрели, соблюдаются ли в лагерях требования безопасности, но на том уровне, на котором мы можем, потому что безопасность проверяет система МВД, МЧС и так далее. Перед открытием смены у руководства лагеря должны быть все заключения МВД и МЧС, без этого лагерь открыться не может в принципе. У общественников нет полномочий досконально все это проверять, но элементарно, заходя на территорию лагеря, я смотрю: периметральное ограждение полностью, наличие камер видеонаблюдения, лицензированных медпунктов на территории лагеря, наличие круглосуточного медика (фельдшер или медсестра), специализированной охраны (частные охранные предприятия). Не предъявив документ, я не могла попасть в лагерь. Меня сопровождали представители местной администрации. Я, как обыватель, общественник, не специалист в вопросах безопасности, могу сказать, что в этих лагерях всё нормально с точки зрения обеспечения безопасности», — сказала Лида Исаргакова.

Теги: детский отдых
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии задержан мужчина, который одним ударом в живот убил жену за отказ в интиме
Спустя четыре месяца в Башкирии задержали мужчину, который причастен к смерти своей супруги. 40-летняя женщина в апреле текущего года обратилась с сильно
Радий Хабиров в многодетной семье Шабалиных: Я приехал пообщаться с друзьями
В Давлеканово руководитель Башкортостана Радий Хабиров нашел время в своем плотном графике и заехал проведать многодетную семью Шабалиных, которые воспит
В Башкирии запустили мобильное приложение для записи к врачу
В Башкирии запустили официальное мобильное приложение Единого медицинского портала Республики Башкортостан «К-Врачу». Оно внедрено в рамках реализации н
В сети набирает популярность флешмоб против домашнего насилия #янехотелаумирать
В соцсетях набирает популярность флешмоб против домашнего насилия #янехотелаумирать. Популярные блогеры выставляют свои фотографии в гриме, напоминающем
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть